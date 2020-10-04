В мокшанском доме-интернате создадут соляную комнату

04.10.2020 | 11:09

В Мокшанском доме-интернате для умственно отсталых детей создадут пространство для оздоровления воспитанников. В учреждении появится соляная комната.

С идеей создания такого места выступили 14 пензенцев. Поддержку им оказала строительная группа «Рисан». Она покрыла большую часть затрат.

По словам директора Пензенского колледжа искусств Светланы Дудневой, которая входит в состав инициативной группы, монтаж соляной комнаты начнется в ближайшие дни, а 1 ноября планируется провести праздник в честь ее открытия.

Светлана Дуднева пояснила, что пространство решили организовать как альтернативу поездкам на море для ребят, иммунитет которых снижен.

«Мы окунулись в сферу, которой никто из нас раньше не занимался. Начали в интернете искать, проконсультировались с общественниками и с коммерческой компанией. В результате вышли на производителя услуг, который под ключ сделает нам комнату уже с подсветкой, шезлонгами и всем оборудованием за 350 тыс. рублей», - уточнила участница инициативной группы.

Оздоравливающее пространство появится в комнате площадью 18 квадратных метров. Там понизят потолок и расширят дверной проем до 1 метра, чтобы могла свободно проехать инвалидная коляска.

Светлана Дуднева добавила, что в соляную комнату инвестировали и друзья инициативной группы, и предприниматели. В общей сложности собрали 165 тыс. рублей.

Кроме того, активные пензенцы решили отремонтировать душевые в доме-интернате. Специалистам предстоит сделать новую систему слива. На это собираются дополнительные средства. Общая стоимость проекта с соляной комнатой и душевыми составляет 950 тыс. рублей.