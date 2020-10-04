Сетевое издание|18+|Воскресенье|4 окт 2020|12:11
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+13oC
+14oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

В мокшанском доме-интернате создадут соляную комнату

Печать

В Мокшанском доме-интернате для умственно отсталых детей создадут пространство для оздоровления воспитанников. В учреждении появится соляная комната.

С идеей создания такого места выступили 14 пензенцев. Поддержку им оказала строительная группа «Рисан». Она покрыла большую часть затрат.

По словам директора Пензенского колледжа искусств Светланы Дудневой, которая входит в состав инициативной группы, монтаж соляной комнаты начнется в ближайшие дни, а 1 ноября планируется провести праздник в честь ее открытия.

Светлана Дуднева пояснила, что пространство решили организовать как альтернативу поездкам на море для ребят, иммунитет которых снижен.

«Мы окунулись в сферу, которой никто из нас раньше не занимался. Начали в интернете искать, проконсультировались с общественниками и с коммерческой компанией. В результате вышли на производителя услуг, который под ключ сделает нам комнату уже с подсветкой, шезлонгами и всем оборудованием за 350 тыс. рублей», - уточнила участница инициативной группы.

Оздоравливающее пространство появится в комнате площадью 18 квадратных метров. Там понизят потолок и расширят дверной проем до 1 метра, чтобы могла свободно проехать инвалидная коляска.

Светлана Дуднева добавила, что в соляную комнату инвестировали и друзья инициативной группы, и предприниматели. В общей сложности собрали 165 тыс. рублей.

Кроме того, активные пензенцы решили отремонтировать душевые в доме-интернате. Специалистам предстоит сделать новую систему слива. На это собираются дополнительные средства. Общая стоимость проекта с соляной комнатой и душевыми составляет 950 тыс. рублей.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Из статьи стало понятно, что душевые в ауте, слива нет вообще- а значит антисанитария полная! Зато шезлонги будут стоять в комнате с подсветкой! Какая на фиг соляная комната за 350 тр?!

Гость||

Это кто же разрешил такое безобразие?

Гость||

Этим упырям будующим уголовникам надо бабу надувную

Гость||

соль- лизунец там покидайте

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте