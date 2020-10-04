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Общество

Очаги коронавируса выявили в Пензе, Заречном и 13 районах области

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В воскресенье, 4 октября, в региональном оперативном штабе рассказали, где в области выявили новых заразившихся коронавирусом.

34 случая инфекции зарегистрировали в Пензе, по 12 - в Заречном и Кузнецком районе, 11 - в Шемышейском.

Менее 10 пациентов прибавилось в 11 районах области: по 4 - в Неверкинском, Пензенском, Городищенском, 3 - в Нижнеломовском, по 2 – в Мокшанском и Бессоновском, по 1 – в Лопатинском, Земетчинском, Спасском, Камешкирском и Наровчатском.

Среди инфицированных есть дети. Вирус подхватили ребята 4, 5 и 9 лет.

Общее число заразившихся коронавирусом на 4 октября составило 11 267, 626 из них – несовершеннолетние.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

нормально все болеем выздоравливаем а сейчас и пилюли есть и вакцинка.

Все удар нанесен по коронавирусу.

Имя: Гость
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