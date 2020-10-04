Коронавирус: в регионе за сутки подтвердили еще 93 случая заражения

04.10.2020 | 10:42

В воскресенье, 4 октября, в Пензенской области число случаев коронавирусной инфекции достигло 11 267. По сообщению московского оперштаба, за сутки прибавилось 93 пациента.

3-го числа зарегистрировали 96 случаев заражения, 2-го - 98, 1-го - 97. За минувшую неделю, с 28 сентября по 4 октября, в области прибавилось 660 пациентов с COVID-19. Выздоровело 430 человек, скончалось 9.

За предыдущую неделю, с 21 по 27 сентября, вирус подтвердили у 638 человек. Выздоровел 201 пациент, 6 скончались.

3 октября на пресс-конференции губернатор Иван Белозерцев заявил, что пока ограничительные меры в области ужесточать не станут.

«Если будет большой прирост, увеличится в два раза - это будет проблема, тогда придется принимать меры. А другого пути не будет!» - пояснил тогда глава региона.