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Общество

Коронавирус: в регионе за сутки подтвердили еще 93 случая заражения

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В воскресенье, 4 октября, в Пензенской области число случаев коронавирусной инфекции достигло 11 267. По сообщению московского оперштаба, за сутки прибавилось 93 пациента.

3-го числа зарегистрировали 96 случаев заражения, 2-го - 98, 1-го - 97. За минувшую неделю, с 28 сентября по 4 октября, в области прибавилось 660 пациентов с COVID-19. Выздоровело 430 человек, скончалось 9.

За предыдущую неделю, с 21 по 27 сентября, вирус подтвердили у 638 человек. Выздоровел 201 пациент, 6 скончались.

3 октября на пресс-конференции губернатор Иван Белозерцев заявил, что пока ограничительные меры в области ужесточать не станут.

«Если будет большой прирост, увеличится в два раза - это будет проблема, тогда придется принимать меры. А другого пути не будет!» - пояснил тогда глава региона.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Пензенские врачи, очевидно, самые крутые как минимум в Поволжье. Саратовская, Самарская, Ульяновская области каждый день пишут прирост по 120-140, а у нас снижение. Надо опытом делиться с регионами, как при росте заболеваемости показывать снижение

Гость||

Ну просто у нас ситуация под контролем.

Гость||

Чем меньше тестов,тем меньше случаев,больше 100 показывать нельзя?

Гость||

Надеюсь, кто нибудь и когда нибудь ответи за эти рисовалки

Гость||

Мы на плато ?

Гость||

Гость писал(a):

Надеюсь, кто нибудь и когда нибудь ответи за эти рисовалки
ну а если правду покажут че делать будем? дома до января сидеть? Пусть каждый сам себя бережет. Главное что медицина справляется.

Гость||

Надеюсь, кто нибудь и когда нибудь ответи за эти рисовалки

Гость||

И за проведение массовых мероприятий во время пандемии.

Гость||

Вред от ограничений во время короноэкстаза, в 10 раз больше чем от ковида.

Гость||

Не берут анализы, чтобы не портить статистику..... только все заражённые и не проверенные разносят инфекцию дальше.... поэтому становится только хуже всем от такой статистики.....

Гость||

Гость писал(a):

Не берут анализы, чтобы не портить статистику..... только все заражённые и не проверенные разносят инфекцию дальше.... поэтому становится только хуже всем от такой статистики.....
Достоверность анализов 50%- просто это чей то бизнес. Достоверно можно определить поражение лёгких

Имя: Гость
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