Стало известно еще о 96 заразившихся коронавирусом жителях области

03.10.2020 | 10:57

В субботу, 3 октября, стало известно еще о 96 жителях Пензенской области, инфицированных коронавирусом. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В общей сложности с начала эпидемии в регионе выявлено 11 174 заболевших COVID-19. 9 118 человек выздоровело, в том числе накануне было выписано из больниц 80 излеченных пациентов.

За тот же период скончались от коронавирусной инфекции 137 человек. О последнем случае стало известно 2 октября: болезнь унесла жизнь мужчины 1950 года рождения.

В регионе до 15 октября продлен режим повышенной готовности. Помимо использования средств индивидуальной защиты, специалисты советуют оставаться на самоизоляции лицам старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной или эндокринной системы.