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Общество

Стало известно еще о 96 заразившихся коронавирусом жителях области

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В субботу, 3 октября, стало известно еще о 96 жителях Пензенской области, инфицированных коронавирусом. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В общей сложности с начала эпидемии в регионе выявлено 11 174 заболевших COVID-19. 9 118 человек выздоровело, в том числе накануне было выписано из больниц 80 излеченных пациентов.

За тот же период скончались от коронавирусной инфекции 137 человек. О последнем случае стало известно 2 октября: болезнь унесла жизнь мужчины 1950 года рождения.

В регионе до 15 октября продлен режим повышенной готовности. Помимо использования средств индивидуальной защиты, специалисты советуют оставаться на самоизоляции лицам старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной или эндокринной системы.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

А если не делать тестов, то будет 0

Гость||

Открыли ещё одну лабораторию,а всё равно 96-98.Странно.

Гость||

Мерзавцы рисовальщики, вообще уже не стремятся ни к какому правдоподобию. Зачем вообще тесты? Пусть количество заболевших сразу губернатор определяет своими указами.

Гость||

Для чего это враньё вообще публикуют каждый день?

Гость||

Больше 100 нельзя!

Губернатор?

А койки все заняты,а сколько на дому:без тестов,КТ.

Но,коечный фонд и медики готовы, по словам Голиковой.

Брехуны.

Гость||

Где комментатор про крематорий?

Гость||

Все на ГТО. Хи-хи. Даю установку, цены на все низкие,продукты качественные, без пальмы, жрать вы не хотите и дети не хотят. Все на мероприятия.

Гость||

Божечки,опять фэйковирус.в это кто то верит?

Гость||

Власть и так никто не уважает, только жополизы, и продолжают, что характерно, позорится по полной.

Гость||

Кто-то и в божечки верит

Гость||

Не без этого, врут и в церковь ходят. И соборы строят, лицемеры.

Гость||

Гость писал(a):

Божечки,опять фэйковирус.в это кто то верит
А кто-то еще не верит?

Гость||

И на хер такая вера нужна? Наврать на выборах и бежать к попу , грешок свой отмолить.

Имя: Гость
Комментарий:

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