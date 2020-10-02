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Общество

Житель Колышлейского района вышел на люди без маски и получил штраф

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Колышлейский районный суд наказал местного жителя за несоблюдение мер безопасности во время пандемии.

Сельчанин находился в Пензе в общественном месте без маски на лице и слишком близко держался людей. Мужчина не забыл, что во всем мире бушует коронавирус, но решил проигнорировать правила поведения в условиях режима повышенной готовности. За что и поплатился, когда был замечен сотрудниками полиции.

В судебном заседании нарушитель признал вину и раскаялся, но штрафа избежать не удалось. В итоге мужчина оказался должен государству 1 000 рублей. Возможно, теперь он будет внимательнее относиться к собственному здоровью и здоровью окружающих.

Постановлением губернатора на граждан возложена обязанность с 30.04.2020 соблюдать дистанцию с другими гражданами не менее 1,5 метра, в том числе в общественных местах и в транспорте (кроме такси), а также носить лицевые маски в местах скопления людей, пояснили в Колышлейском суде.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

без маски на лице и слишком близко держался людей.
Ну нельзя пацакскому быдлу без намордников, и к людям тоже приближаться нельзя. Как не уразумеют-то, ей-богу...

Гость||

Ну так долже38н остался 1000 руб., отдавать то есть с чего ...??? Завис штраф.

Гость||

Это что за заказная показуха?)))

Гость||

А потом скажут, что это Сталин виноват?

Гость||

Сергей Шилов застреливший экс-мэра Киселевска, заявил следствию что целью нападения на дом Сергея Лаврентьева был не грабеж, а убийство этой падали которая грабила город более 15 лет

Гость||

начните с губернатора.

Это он подписывает продление, а сам постоянно без маски ходит!

Гость||

Гость писал(a):

начните с губернатора.

Это он подписывает продление, а сам постоянно без маски ходит!

И к людям приближается?

Гость||

Гость писал(a):

начните с губернатора.

Это он подписывает продление, а сам постоянно без маски ходит!

Ну он же не пацакское быдло, ему-то можно.

Имя: Гость
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