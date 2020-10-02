Житель Колышлейского района вышел на люди без маски и получил штраф

02.10.2020 | 14:15

Колышлейский районный суд наказал местного жителя за несоблюдение мер безопасности во время пандемии.

Сельчанин находился в Пензе в общественном месте без маски на лице и слишком близко держался людей. Мужчина не забыл, что во всем мире бушует коронавирус, но решил проигнорировать правила поведения в условиях режима повышенной готовности. За что и поплатился, когда был замечен сотрудниками полиции.

В судебном заседании нарушитель признал вину и раскаялся, но штрафа избежать не удалось. В итоге мужчина оказался должен государству 1 000 рублей. Возможно, теперь он будет внимательнее относиться к собственному здоровью и здоровью окружающих.

Постановлением губернатора на граждан возложена обязанность с 30.04.2020 соблюдать дистанцию с другими гражданами не менее 1,5 метра, в том числе в общественных местах и в транспорте (кроме такси), а также носить лицевые маски в местах скопления людей, пояснили в Колышлейском суде.