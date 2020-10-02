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Общество

В Пензе престарелые заключенные сыграли в шахматы с ветеранами УИС

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В четверг, 1 октября, в День пожилого человека в пензенской исправительной колонии № 5 прошло необычное мероприятие. В схватке на черно-белом поле сошлись ветераны учреждения, давно находящиеся на заслуженном отдыхе, и заключенные преклонного возраста.

Турнир между представителями диаметрально противоположных социальных групп состоялся впервые. В нем приняли участие 10 осужденных и 10 ветеранов.

По мнению заместителя начальника ИК-5 Павла Комкова, состязание прошло на достойном уровне. По его мнению, общение с убеленными сединами работниками уголовно-исполнительной системы положительно влияет на воспитание заключенных.

Победители, в том числе четверо осужденных, получили дипломы от руководства колонии.

«В настоящее время в регионе проживают более 300 ветеранов преклонного возраста. Вклад каждого из них по достоинству оценен», - сообщили в пресс-службе Управления ФСИН по Пензенской области.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixbay.com
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Гость||

боже,как мило.до слёз.

Гость||

- А помнишь, как ты меня гонял?

- Ну так я это...

- Ну да, работа такая...

(м/ф "Жил-был пёс")

Гость||

Лошадью ходи!, всё равно свободы не видать. Ну вы будете ходить?, пошёл, пошли?, вам мат, отдавайте назад моё обмундирование, вам оно не к чему, а мне память о службе.

Гость||

На фото, по моему это руки Оси Бендера, васюковский межгалактический турнир в полном разгаре....

Гость||

Шахматы,конечно , дело хорошее.Но может лучше попросить их поработать, хотя бы не множечеко,наказание все же отбывают, не санаторий вроде как.

Имя: Гость
Комментарий:

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