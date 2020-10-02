В Пензе престарелые заключенные сыграли в шахматы с ветеранами УИС

02.10.2020 | 15:15

В четверг, 1 октября, в День пожилого человека в пензенской исправительной колонии № 5 прошло необычное мероприятие. В схватке на черно-белом поле сошлись ветераны учреждения, давно находящиеся на заслуженном отдыхе, и заключенные преклонного возраста.

Турнир между представителями диаметрально противоположных социальных групп состоялся впервые. В нем приняли участие 10 осужденных и 10 ветеранов.

По мнению заместителя начальника ИК-5 Павла Комкова, состязание прошло на достойном уровне. По его мнению, общение с убеленными сединами работниками уголовно-исполнительной системы положительно влияет на воспитание заключенных.

Победители, в том числе четверо осужденных, получили дипломы от руководства колонии.

«В настоящее время в регионе проживают более 300 ветеранов преклонного возраста. Вклад каждого из них по достоинству оценен», - сообщили в пресс-службе Управления ФСИН по Пензенской области.