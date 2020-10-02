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Общество

МТС на треть увеличила скорости 4G в городах и селах Пензенской области

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Всем жителям райцентров, областных городов и сел с численностью жителей от 1 000 человек уже доступны новые скорости мобильного интернета МТС - до 150 Мбит/с.

Проведенные работы по увеличению емкости сети за счет перераспределения частот можно сравнить с расширением дорожного полотна: благодаря появлению дополнительных «полос» мобильный трафик, как и транспорт, может двигаться свободнее и с большей скоростью.

Скорости мобильного интернета в сети 4G МТС в Пензенской области теперь сопоставимы с «проводным» доступом: абоненты могут быстро скачивать любой «тяжелый» контент, общаться по видеосвязи, учиться и работать дистанционно в любых программах, смотреть видео в высоком качестве, а также пользоваться всеми привычными сервисами - от интернет-магазинов и мобильных банков до госуслуг.

Новые скорости МТС уже доступны на всех смартфонах с поддержкой 4G, а также на 4G-роутерах.

«Мы не только расширяем покрытие и строим новые базовые станции в Пензенской области, но и стараемся максимально эффективно использовать уже имеющуюся сеть. С начала пандемии время, которое пользователи проводят онлайн, и объем мобильного трафика значительно выросли, и нашей задачей стало максимально быстрое укрепление сети и увеличение пропускной способности, чтобы сохранить стабильно высокую скорость для всех наших абонентов. В настоящий момент все работы по распределению частот на территории области проведены, до конца года мы планируем завершить их также в Пензе и Заречном», - рассказал директор МТС в Пензенской области Павел Плясенко.

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