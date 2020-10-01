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Общество

В Пензе вернулись к мысли о дороге через Центральный рынок

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В Пензе заключен контракт на разработку проектной документации автодороги по улице Бакунина на участке от Кирова до Урицкого. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Прием заявок на участие в конкурсе начался 17 августа и завершился 8 сентября. Победителем стало воронежское ООО «Центр-Дорсервис».

Работы выполняются в один этап и должны быть завершены к 15 декабря 2021 года, а воплощение планов в жизнь должно начаться в 2022-м.

Заказчиком выступило управление капитального строительства Пензы. Сумма контракта составила 5 млн 336 тыс. 136 рублей.

Предложения проложить дорогу через открытую часть Центрального рынка, на которой размещаются палатки с промтоварами, поступали еще в 2004 году, во время расширения улиц Пушкина и Кирова, а затем - в 2019-м. Однако с той поры они так и не были реализованы.

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