В Пензе отопление дали в 16 школах, 19 детсадах и 4 стационарах

В Пензе продолжается поэтапный пуск тепла, стартовавший 29 сентября.
По данным на 30-е число, опубликованным на официальной странице городской администрации в Instagram, из социально значимых объектов к ресурсу подключили уже 16 школ, 19 детских садов, 4 стационара.
Кроме того, отопление дали в Пензенском доме ветеранов и одном объекте по линии регионального министерства образования.
В жилые дома ресурс начнет поступать с 5 октября. По словам начальника Управления ЖКХ Пензы Александра Юлина, до 8-го числа процесс пуска тепла должен завершиться.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
Москва отапливается, и Пензе надо иначе ни как своего мнения нет в Москве виднее когда включать отопления. Только в Москве регулируют тепло если на улице +18 то батарее на минимуме еле тёплые.... А в Пензе как?