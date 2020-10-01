В Пензе отопление дали в 16 школах, 19 детсадах и 4 стационарах

01.10.2020 | 07:58

В Пензе продолжается поэтапный пуск тепла, стартовавший 29 сентября.

По данным на 30-е число, опубликованным на официальной странице городской администрации в Instagram, из социально значимых объектов к ресурсу подключили уже 16 школ, 19 детских садов, 4 стационара.

Кроме того, отопление дали в Пензенском доме ветеранов и одном объекте по линии регионального министерства образования.

В жилые дома ресурс начнет поступать с 5 октября. По словам начальника Управления ЖКХ Пензы Александра Юлина, до 8-го числа процесс пуска тепла должен завершиться.