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Общество

В Пензе отопление дали в 16 школах, 19 детсадах и 4 стационарах

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В Пензе продолжается поэтапный пуск тепла, стартовавший 29 сентября.

По данным на 30-е число, опубликованным на официальной странице городской администрации в Instagram, из социально значимых объектов к ресурсу подключили уже 16 школ, 19 детских садов, 4 стационара.

Кроме того, отопление дали в Пензенском доме ветеранов и одном объекте по линии регионального министерства образования.

В жилые дома ресурс начнет поступать с 5 октября. По словам начальника Управления ЖКХ Пензы Александра Юлина, до 8-го числа процесс пуска тепла должен завершиться.

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Гость||

Москва отапливается, и Пензе надо иначе ни как своего мнения нет в Москве виднее когда включать отопления. Только в Москве регулируют тепло если на улице +18 то батарее на минимуме еле тёплые.... А в Пензе как?

Гость||

Тепло до середины октября. Кто будет отвечать за перетоп и +28 в квартирах?

Гость||

Гость писал(a):

Только в Москве регулируют тепло если на улице +18 то батарее на минимуме еле тёплые.... А в Пензе как?
Точно также. Только это зависит не от города, а от дома, если стоит теплоузел в доме, то температура подачи воды в радиаторы отопления подстаривается под температуру улицы. А есть дома, где напрямую кипяток идет в радиаторы. И такие и такие дома есть и в Москве и в Пензе.

Гость||

Ааааа,Ааааа замерзаем.включите отопление везде.христа ради.

Гость||

Не знаю как большинство, а мы дома мерзнем. Сына искупала в понедельник, а во вторник сопли с утра.

Гость||

А при отоплении на всю мощь(иначе не будет) появится еще и кашель.

Гость||

Так возьмите и купите обогреватель. Почему весь город должен платить за то, чтобы у ВАШИХ детей соплей не было? У наших нет.

Гость||

ЭТА ХАРАШО!!!

Имя: Гость
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