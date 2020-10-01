В Кузнецке работников школ наказали за пыль и отсутствие средств гигиены

01.10.2020 | 10:12

В Кузнецке при проверке готовности образовательных организаций к новому учебному году выявили ряд нарушений.

Так, в пищеблоках четырех школ обнаружили мусор, необходимые маркировки отсутствовали, столовые приборы хранились неправильно.

В туалете для мальчиков в одном из заведений не было средств гигиены. Инвентарь для уборки хранился в спальне для девочек и в обеденном зале. На окна здания не установили москитные сетки. Около батарей, на шкафах и подоконниках скапливалась пыль.

«Прокурор города внес представления директорам этих учебных заведений и предпринимателю, осуществляющему питание учащихся по муниципальному контракту. Акты прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены. Нарушения устранены», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

За нарушение санитарно-эпидемиологических требований предпринимателя и четырех ответственных работников школ оштрафовали на 3 000 рублей каждого.