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Общество

В Кузнецке работников школ наказали за пыль и отсутствие средств гигиены

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В Кузнецке при проверке готовности образовательных организаций к новому учебному году выявили ряд нарушений.

Так, в пищеблоках четырех школ обнаружили мусор, необходимые маркировки отсутствовали, столовые приборы хранились неправильно.

В туалете для мальчиков в одном из заведений не было средств гигиены. Инвентарь для уборки хранился в спальне для девочек и в обеденном зале. На окна здания не установили москитные сетки. Около батарей, на шкафах и подоконниках скапливалась пыль.

«Прокурор города внес представления директорам этих учебных заведений и предпринимателю, осуществляющему питание учащихся по муниципальному контракту. Акты прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены. Нарушения устранены», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

За нарушение санитарно-эпидемиологических требований предпринимателя и четырех ответственных работников школ оштрафовали на 3 000 рублей каждого.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

ПРОВЕРЯЮЩИЕ БЫЛИ В ЧИСТОЙ ОДЕЖДЕ И ОБУВИ?

Гость||

Почему никто не проверяет грязные вонючие маршрутки?Прокуроры там не ездят?

Имя: Гость
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