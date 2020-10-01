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Общество

Прокуратура проверила сообщение 11 канала о свалках, мусор вывезен

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Прокуратура Октябрьского района проверила информацию, озвученную в сюжете 11 канала и опубликованную на портале PenzaInform.ru. Речь шла о том, что в Заводском районе образовались стихийные свалки.

«Установлено, что на территории у строений № 3 на ул. Крупской и № 10 по ул. Кулибина в г. Пензе имеется несанкционированное размещение бытовых отходов: в кустах лежат пустые стеклянные и пластиковые бутылки, пакеты, иные отходы потребления, обугленные деревянные балки», - таковы итоги проверки.

Поддержание надлежащего санитарного состояния территории является прямой обязанностью местной администрации. Однако чиновники не организовали сбор и вывоз мусора. За это главе районного органа местного самоуправления было внесено представление.

Как сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова, после этого администрация исполнила свой долг: на полигон было вывезено 5 кубометров бытового мусора.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Телевизор во время рабочего времени смотрели?

Гость||

а вот власти в белинске не торопяться исполнять свой долг свалки на широкой улице 3 месяца не вывозят крысы бегают и такие же свалки на юбилейной на строителей властям плевать

Имя: Гость
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