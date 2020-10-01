Главный чиновник р. п. Земетчино получил замечание за разбитые дороги

01.10.2020 | 16:08

Три центральные дороги в рабочем поселке Земетчино оказались разбитыми. Дефекты проезжей части превышали предельно допустимые размеры. Это выяснила районная прокуратура и сотрудники ГИБДД.

Такая ситуация угрожала жизни и здоровью людей, затрудняла работу служб и ведомств, обслуживающих население райцентра.

Прокурор района внес представление главе администрации р. п. Земетчино. После его рассмотрения чиновника привлекли к дисциплинарной ответственности - ему объявлено замечание. А на дорогах появились рабочие.

«Проведен ремонт асфальта на одной из улиц, объявлен конкурс на ямочный ремонт второй дороги, изыскиваются финансы для ремонта дорожного покрытия третьей», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.