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Общество

Главный чиновник р. п. Земетчино получил замечание за разбитые дороги

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Три центральные дороги в рабочем поселке Земетчино оказались разбитыми. Дефекты проезжей части превышали предельно допустимые размеры. Это выяснила районная прокуратура и сотрудники ГИБДД.

Такая ситуация угрожала жизни и здоровью людей, затрудняла работу служб и ведомств, обслуживающих население райцентра.

Прокурор района внес представление главе администрации р. п. Земетчино. После его рассмотрения чиновника привлекли к дисциплинарной ответственности - ему объявлено замечание. А на дорогах появились рабочие.

«Проведен ремонт асфальта на одной из улиц, объявлен конкурс на ямочный ремонт второй дороги, изыскиваются финансы для ремонта дорожного покрытия третьей», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Ишь Шаляпин 14.24% голосов набрал, больше всего по области окромя Пензы и Заречного!

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