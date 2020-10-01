Более 1 000 сотрудников «Дамате» приняли участие в проекте «Открытие»

01.10.2020 | 11:49

Группа компаний «Дамате» запустила новый проект «Открытие» по оценке менеджерского потенциала, развитию компетенций и повышению эффективности сотрудников. Мероприятия проекта проходили на базе корпоративного университета «Дамате» с августа по октябрь, в них приняли участие более 1 000 человек.

«Бизнес бросает нам все более амбициозные HR-задачи, от решения которых зависит успех стратегии компании в целом. Проект «Открытие» показал себя как инновационный, эффективный инструмент достижения поставленных целей. Я уверена, не только мы увидели наших сотрудников по-новому, но и они для себя совершили открытие. По итогам реализации проекта совместно с руководителями смежных служб уже приняты управленческие решения и намечен вектор развития производственного персонала.

На текущий момент 8% персонала ежегодно перемещаются на вышестоящие должности, с реализацией подобных проектов мы сможем повысить процент внутреннего замещения и расширить возможности горизонтального и вертикального профессионального роста наших сотрудников», - отметила заместитель генерального директора по управлению персоналом «Дамате» Полина Коннова.

Проект «Открытие» включает девять этапов оценочных мероприятий. Восемь из них реализованы в концепции современных образовательных и обучающих практик (Edutech) на базе электронной платформы корпоративного университета.

Для руководителей отделов и главных специалистов компании был также проведен девятый этап – комплексная оценка персонала, ориентированная на анализ реальных профессиональных и психологических качеств сотрудников (Assessment center).

Мероприятие прошло в очном формате групповых и индивидуальных заданий по решению производственных кейсов и заданий на выявление управленческих компетенций и лидерского потенциала. Его участниками стали более 50 сотрудников.

Уровень выполнения заданий оценивали начальники отделов персонала, обучения и развития совместно с руководителями инженерно-технической и производственной служб.

Были разработаны инструменты оценки, которые позволили определить уровень профессиональных знаний, корпоративных компетенций, а также лидерских качеств и когнитивных способностей.

Участники высоко оценили развивающий формат мероприятия и высказались за масштабирование проекта на другие подразделения «Дамате». Все они в итоге получили рекомендации по развитию компетенций и повышению личной эффективности.