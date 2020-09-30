В селе Неверкино дети катаются с горки и лепят куличики под ЛЭП

30.09.2020 | 14:19

В селе Неверкино детская игровая площадка, построенная по национальному проекту «Жилье и городская среда», расположена в 10-метровой охранной зоне высоковольтной линии электропередачи. Этот факт выявила районная прокуратура.

Прокурор внес главе администрации Неверкинского сельсовета представление, но нарушения так и не были устранены. С целью защиты жизни и здоровья несовершеннолетних жителей и гостей райцентра прокурор подал иск о понуждении местного органа власти к реконструкции площадки с учетом охранной зоны ЛЭП.

Суд удовлетворил требования. В адрес главы администрации Неверкинского сельсовета вынесено частное определение.

«Решение суда вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.