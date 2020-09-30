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Общество

В с. Неверкино дети катались с горки и лепили куличики под ЛЭП

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В селе Неверкино детская игровая площадка, построенная по национальному проекту «Жилье и городская среда», расположена в 10-метровой охранной зоне высоковольтной линии электропередачи. Этот факт выявила районная прокуратура.

Прокурор внес главе администрации Неверкинского сельсовета представление, но нарушения так и не были устранены. С целью защиты жизни и здоровья несовершеннолетних жителей и гостей райцентра прокурор подал иск о понуждении местного органа власти к реконструкции площадки с учетом охранной зоны ЛЭП.

Суд удовлетворил требования. В адрес главы администрации Неверкинского сельсовета вынесено частное определение.

«Решение суда вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

В среду, 30 сентября, порталу PenzaInform.ru стало известно со слов заместителя главы Неверкинского района Натальи Акчуриной, что детскую площадку разобрали и перенесли на новое место. Ее монтаж завершится 1 октября.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Началось в колхозе утро...

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