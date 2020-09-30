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Общество

В области за неделю ОРВИ заразилось почти 3 000 человек

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В среду, 30 сентября, региональное управление Роспотребнадзора обнародовало информацию по заболеваемости ОРВИ в Пензенской области.

За минувшую неделю, с 21 по 27 сентября, специалисты зарегистрировали 2 998 случаев острой респираторной инфекции, что на 14,6% больше, чем на предыдущей неделе.

«Суммарная заболеваемость ОРВИ в регионе выше уровня эпидпорога на 3,2% (предыдущая неделя: +2,1%)», - добавили в ведомстве.

Наибольшее число случаев инфекции выявлено в Белинском, Мокшанском районах, Кузнецке, Нижнеломовском, Каменском, Сосновоборском районах, а также в Пензе, Городищеском и Шемышейском районах.

В областном центре за минувшую неделю с признаками респираторной инфекции к врачам обратились 1 363 человека, что на 9% больше, чем на предыдущей.

На 30 сентября от гриппа привили 49 223 ребенка и 230 942 взрослых. Суммарно иммунизация охватила 21,1% населения области.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

ОРВИ, да да да, верим )

Гость||

Погуляли на славу!

Гость||

А вот и реальные цифры по "короне" подъехали

Гость||

И никакого носительства. 3000 заболевших

Гость||

Гость писал(a):

И никакого носительства. 3000 заболевших
Кто ещё желает прививочку от ГРИППА?.. Только диагноз грипп уже давно не ставят, будет вам корона. Одна же хр-нь - ОРВИ.

Гость||

Вы сейчас чушь написали.

Гость||

Гость писал(a):

Вы сейчас чушь написали.
Чушь вам ставят в диагноз.

Имя: Гость
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