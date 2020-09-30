В области за неделю ОРВИ заразилось почти 3 000 человек

В среду, 30 сентября, региональное управление Роспотребнадзора обнародовало информацию по заболеваемости ОРВИ в Пензенской области.
За минувшую неделю, с 21 по 27 сентября, специалисты зарегистрировали 2 998 случаев острой респираторной инфекции, что на 14,6% больше, чем на предыдущей неделе.
«Суммарная заболеваемость ОРВИ в регионе выше уровня эпидпорога на 3,2% (предыдущая неделя: +2,1%)», - добавили в ведомстве.
Наибольшее число случаев инфекции выявлено в Белинском, Мокшанском районах, Кузнецке, Нижнеломовском, Каменском, Сосновоборском районах, а также в Пензе, Городищеском и Шемышейском районах.
В областном центре за минувшую неделю с признаками респираторной инфекции к врачам обратились 1 363 человека, что на 9% больше, чем на предыдущей.
На 30 сентября от гриппа привили 49 223 ребенка и 230 942 взрослых. Суммарно иммунизация охватила 21,1% населения области.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
ОРВИ, да да да, верим )