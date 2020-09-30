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Общество

В больнице № 4 смогут проводить до 1 000 исследований на COVID в сутки

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В пензенской больнице № 4 появилась собственная лаборатория, которая оперативно сможет выявлять новые случаи заражения коронавирусом, причем не только среди своих пациентов.

Современное оборудование позволит проводить на базе больницы до 1 000 анализов в сутки.

«У пациентов в стационаре забирается мазок из ротоглотки, носовых ходов. Биоматериал доставляется к нам в лабораторию, где происходят процесс лизиса, выделения РНК, процесс обратной транскрипции и учет результатов наноквалификаторов», - сообщила заведующая лабораторией больницы № 4 г. Пензы Татьяна Нефедова.

Учреждению требуется около 200 анализов на коронавирусную инфекцию, остальные 800 будут проводиться пациентам других медицинских учреждений. Врачи ждали результатов двое суток, теперь понадобится всего 24 часа.

«Не всегда удавалось оперативно делать данный вид исследования, пациенты задерживались, некоторым не удавалось вовремя поставить правильный диагноз. Поэтому мы обратились в министерство здравоохранения и попросили дать нам дополнительные средства, чтобы закупить оборудование и самим начать делать данные исследования. Нам выделили около 10 миллионов рублей», - пояснил главный врач больницы № 4 г. Пензы Андрей Водопьянов.

Новая лаборатория станет использоваться только для выявления коронавирусной инфекции, а в дальнейшем с ней можно будет диагностировать ВИЧ, грипп и гепатит.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

главное пилюльки появились от ковида если и за хвораешь то пилюльки помогут. Теперь от ковида и помирать не будут наверное или как?

Гость||

Уря!!! Теперь, больше ковидных выявят и больше впарят пилюлек за 25к.!

Гость||

От цены этих пилюлек в кому можно впасть! А что касается анализов на КВ, то теперь точно рост пойдет

Гость||

экран с похмелья потеет,а нос его чешется к выпивке)

Гость||

penzainform.ru писал(a):

ждали результатов двое суток, теперь понадобится всего 24 часа
А как же люди ждут результата по 2-3 недели?

Гость||

А где находится эта 4 больница?

Гость||

Знаем главного Водопянова ни на что не способного все валит

Имя: Гость
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