В 2021 году в Пензенской области отремонтируют более 90 км дорог

30.09.2020 | 16:41

В среду, 30 сентября, в правительстве Пензенской области состоялось очередное заседание проектного комитета «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Участники констатировали полное завершение работ на основных объектах и обсудили планы на будущее.

Так, еще продолжается ремонт дополнительных объектов, это участки в Пензе и за ее пределами. Что касается дорог регионального значения, возможность восстановить их появилась благодаря дополнительному финансированию из федерального бюджета.

Начальник управления строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Василий Глаголев уточнил, что эти работы планируется окончить в октябре 2020 года.

Список основных объектов на следующий год уже составлен. В 2021-м предполагается привести в нормативное состояние более 90 км дорожного полотна.

Врио председателя областного правительства Николай Симонов поручил муниципалитетам до 1 ноября заключить контракты с подрядными организациями.

Также он порекомендовал заранее подготовить перечень дополнительных объектов и разработать по ним проектно-сметную документацию. Это позволит при экономии или добавочном финансировании максимально быстро скоординировать действия и приступить к работам.

Отдельно Николай Симонов остановился на необходимости соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы как во время ремонта, так и на самих предприятиях дорожной отрасли.