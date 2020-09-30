Светофор у «Буртасов» снова помогает пензенцам переходить дорогу

30.09.2020 | 18:44

Кого пропускают, кого - не сразу. Пока что жители улицы Антонова дорогу напротив торгового центра пересекают с опаской.

«Бегом перебегала. Большая машина ехала, поэтому я ускорилась», - рассказала девушка.

Дорога широкая, несчастные случаи с пешеходами происходили не раз. В 2019 году горожане обратились к представителям власти с просьбой установить светофор. И вот устройства появились на столбах.

«Очень нужен! У меня ребенок постоянно ходит в «Олимпийский» - в бассейне плавать, ходит на английский. Нам очень нужен, зебры недостаточно», - отметила родительница.

«Обязательно нужен. Здесь и в школу бегут ребята, и в садик», - пояснила пенсионерка.

Светофор на ГПЗ пока не работает. Продолжается монтаж и прокладка кабельных линий. Устройство должно начать регулировать движение к 9 ноября - так по контракту. В реальности подрядчик может наладить все раньше.

Другой светофор, напротив дворца спорта «Буртасы», перестал подавать сигналы пешеходам и водителям больше 10 дней назад. И сразу же - ряд небольших аварий. Конструкцию долго не могли починить. Пензенцы переживали.

«Тяжело переходить. Кто знает, остановится машина или не остановится», - сообщила горожанка.

«Должен стоять регулировщик, пока светофор не работает. Дети не могут ждать», - подчеркнула женщина.

В департаменте ЖКХ объяснили, что произошел обрыв кабеля. Проблемы оказались серьезными, пришлось проводить новую линию. И только во второй половине среды, 30 сентября, светофор у «Буртасов» заработал.