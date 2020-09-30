Сетевое издание|18+|Среда|30 сен 2020|19:26
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Светофор у «Буртасов» снова помогает пензенцам переходить дорогу

Печать

Кого пропускают, кого - не сразу. Пока что жители улицы Антонова дорогу напротив торгового центра пересекают с опаской.

«Бегом перебегала. Большая машина ехала, поэтому я ускорилась», - рассказала девушка.

Дорога широкая, несчастные случаи с пешеходами происходили не раз. В 2019 году горожане обратились к представителям власти с просьбой установить светофор. И вот устройства появились на столбах.

«Очень нужен! У меня ребенок постоянно ходит в «Олимпийский» - в бассейне плавать, ходит на английский. Нам очень нужен, зебры недостаточно», - отметила родительница.

«Обязательно нужен. Здесь и в школу бегут ребята, и в садик», - пояснила пенсионерка.

Светофор на ГПЗ пока не работает. Продолжается монтаж и прокладка кабельных линий. Устройство должно начать регулировать движение к 9 ноября - так по контракту. В реальности подрядчик может наладить все раньше.

Другой светофор, напротив дворца спорта «Буртасы», перестал подавать сигналы пешеходам и водителям больше 10 дней назад. И сразу же - ряд небольших аварий. Конструкцию долго не могли починить. Пензенцы переживали.

«Тяжело переходить. Кто знает, остановится машина или не остановится», - сообщила горожанка.

«Должен стоять регулировщик, пока светофор не работает. Дети не могут ждать», - подчеркнула женщина.

В департаменте ЖКХ объяснили, что произошел обрыв кабеля. Проблемы оказались серьезными, пришлось проводить новую линию. И только во второй половине среды, 30 сентября, светофор у «Буртасов» заработал.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

У буртасов голова не работает. Под машины идут не глядя.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте