Мусороперерабатывающий завод в регионе обещали построить в 2024 году

30.09.2020 | 13:50

На странице губернатора Ивана Белозерцева в соцсети Instagram пензенец поднял вопрос о мусорной реформе в области.

«Почему не запущена переработка и сортировка отходов? Правда, что собственник городской свалки пытается продлить ее эксплуатацию?» - поинтересовался пользователь.

На его вопрос ответил врио начальника управления ЖКХ и гражданской защиты населения области Михаил Панюхин. Он пояснил, что открытие мусороперерабатывающего завода запланировано в 2024 году.

«Эксплуатация полигона для твердых коммунальных отходов осуществляется в соответствии с проектно-разрешительной документацией на срок, предусмотренный ею», - добавил чиновник.

На декабрь 2019 года свалка на Осенней улице в Пензе была заполнена на 94%. Периодически на ней возникают пожары, дым от которых накрывает районы областного центра и доходит до Заречного.

Ранее заместитель начальника УЖКХ и ГЗН Пензенской области Вячеслав Градов говорил о постройке мусороперерабатывающего завода в Северной зоне. Сделать это планировалось за счет инвестора ориентировочно к 2022 году.

Пока Пензенская область не перешла на систему раздельного сбора ТБО. Губернатор Иван Белозерцев на совещании в региональном правительстве, состоявшемся в понедельник, 28 сентября, дал поручение начать подготовительную работу для такого перехода.

В этом случае регион сможет претендовать на государственную поддержку и приобрести за счет субсидии около 70 000 мусорных контейнеров, пояснили в пресс-службе правительства области.