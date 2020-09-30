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Общество

Мусороперерабатывающий завод в регионе обещали построить в 2024 году

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На странице губернатора Ивана Белозерцева в соцсети Instagram пензенец поднял вопрос о мусорной реформе в области.

«Почему не запущена переработка и сортировка отходов? Правда, что собственник городской свалки пытается продлить ее эксплуатацию?» - поинтересовался пользователь.

На его вопрос ответил врио начальника управления ЖКХ и гражданской защиты населения области Михаил Панюхин. Он пояснил, что открытие мусороперерабатывающего завода запланировано в 2024 году.

«Эксплуатация полигона для твердых коммунальных отходов осуществляется в соответствии с проектно-разрешительной документацией на срок, предусмотренный ею», - добавил чиновник.

На декабрь 2019 года свалка на Осенней улице в Пензе была заполнена на 94%. Периодически на ней возникают пожары, дым от которых накрывает районы областного центра и доходит до Заречного.

Ранее заместитель начальника УЖКХ и ГЗН Пензенской области Вячеслав Градов говорил о постройке мусороперерабатывающего завода в Северной зоне. Сделать это планировалось за счет инвестора ориентировочно к 2022 году.

Пока Пензенская область не перешла на систему раздельного сбора ТБО. Губернатор Иван Белозерцев на совещании в региональном правительстве, состоявшемся в понедельник, 28 сентября, дал поручение начать подготовительную работу для такого перехода.

В этом случае регион сможет претендовать на государственную поддержку и приобрести за счет субсидии около 70 000 мусорных контейнеров, пояснили в пресс-службе правительства области.

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Гость||

Верим! побольше лапши главное вешайте. так веселей.

Гость||

1401 ага, только уберай лапшу с ушей

Гость||

Уже 5 лет это слышали

Гость||

надо больше обещаний!

100 автобусов все видят, и на речных трамвайчиках давно катаемся!

Жаль только бордюры вокруг старые...

Гость||

Была информация от тех же властей ,что это всего лишь сортировочный завод и планировалось его построить для частника ,того самого с уставным капиталом в 10000 р. ,не за счёт мифического инвестора,а за счёт бюджета .Этим ...... был выделен кусок земли ,в Бессоновском районе ,район 664 км. М-5 и на юг.Вся эта мусорная реформа в нашем регионе это фикция и афера ,сначала пришли компании пустышки без техники и людей ,и начали работать по форме субподряда,только цены подняли в разы!Теперь эти пустышки за 10000 р. обрастают за счёт населения активами,техникой,базами ,а скоро и сортировочным заводиком.Бравооооо!

Гость||

Гость писал(a):

Жаль только бордюры вокруг старые...
Где? Где старые бордюры?! Срочно заменить на новые! А мусорный завод подождет...

Гость||

Крематорий где!

Гость||

Гость писал(a):

Крематорий где!
дык два в одном будет!

И мусор сжигать, и трупы

Гость||

И плата с кв. м, а не с человека.

Гость||

Гость писал(a):

Где? Где старые бордюры?! Срочно заменить на новые! А мусорный завод подождет...
Не нужно нам это разваливающееся цементное говно ,у нас ещё советские железо-бетонные лет 50 лежат и ещё столько же пролежат.)))))

Имя: Гость
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