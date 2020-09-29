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Общество

В Пензенской области проведено более 310 тысяч тестов на COVID-19

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Региональный штаб подтвердил, что по состоянию на вторник, 29 сентября, за сутки выявлено 92 новых пациента с коронавирусом. Общее число заболевших составило 10 788.

Среди зараженных - восемь несовершеннолетних в возрасте 1 года (двое), 3 лет (двое), 12, 13, 16 и 17 лет.

Более половины случаев (50) зарегистрировано в Пензе, 28 - в Заречном, 10 - в Пензенском районе, 3 - в Бессоновском и 1 - в Лунинском.

Под наблюдением находится 4 860 человек, снято с мониторинга 32 197.

В вирусологической лаборатории центра гигиены и эпидемиологии обследовано 78 705 пациентов (80 758 тестов), в лабораториях лечебных учреждений - 216 131 (229 643).

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Верим!

Гость||

Ага. За свой счет-пожалуйста. А знакомая с сильным кашлем вызвала врача, так не то чтобы тест на корону, даже анализ крови не сделали. И больничный не дали, т.к температуры нет. Сказали только 65+ теперь могут тест сделать. И то не всем. Вот такое у нас, спасибо врачам. Как хочешь, так и выживай.

Имя: Гость
Комментарий:

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