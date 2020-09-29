В Пензе бабушка не смогла лишить внучку права пользования квартирой

29.09.2020 | 11:48

74-летней пензячке не удалось лишить 17-летнюю внучку права пользования трехкомнатной квартирой в доме на улице Кулибина.

Женщина получила квадратные метры на себя, мужа, дочь и сына в 1986 году. Когда в 2003-м у сына родилась девочка, он зарегистрировал ее там же. Малышка жила в квартире до июля 2004-го. Через некоторое время супруг и дети истицы скончались.

Когда в 2018 году пенсионерка заключала с городским департаментом жилищно-коммунального хозяйства договор социального найма жилого помещения, в него включили сведения о регистрации внучки в качестве члена семьи.

«Истица с этим была несогласна и просила суд признать внучку не приобретшей право пользования жилым помещением как не вселявшуюся в квартиру и не имеющую права на такое вселение», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Мать девочки возражала против иска. Она пояснила, что после родов они вместе с дочерью жили на Кулибина на правах членов семьи, вели совместное хозяйство со свекровью до тех пор, пока женщина не ушла от мужа и не переселилась с малышкой к своим родителям.

«В целях защиты конституционного права несовершеннолетней на жилище, с учетом ее постоянной регистрации в спорной квартире и отсутствия права на какое-либо другое жилое помещение суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии оснований для признания внучки истицы не приобретшей права пользования спорным жилым помещением и отказал бабушке в удовлетворении требований», - пояснила Светлана Артамонова.

Пенсионерка не согласилась с решением и подала апелляцию, но ее оставили без удовлетворения.