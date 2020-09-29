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Общество

В Пензе бабушка не смогла лишить внучку права пользования квартирой

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74-летней пензячке не удалось лишить 17-летнюю внучку права пользования трехкомнатной квартирой в доме на улице Кулибина.

Женщина получила квадратные метры на себя, мужа, дочь и сына в 1986 году. Когда в 2003-м у сына родилась девочка, он зарегистрировал ее там же. Малышка жила в квартире до июля 2004-го. Через некоторое время супруг и дети истицы скончались.

Когда в 2018 году пенсионерка заключала с городским департаментом жилищно-коммунального хозяйства договор социального найма жилого помещения, в него включили сведения о регистрации внучки в качестве члена семьи.

«Истица с этим была несогласна и просила суд признать внучку не приобретшей право пользования жилым помещением как не вселявшуюся в квартиру и не имеющую права на такое вселение», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Мать девочки возражала против иска. Она пояснила, что после родов они вместе с дочерью жили на Кулибина на правах членов семьи, вели совместное хозяйство со свекровью до тех пор, пока женщина не ушла от мужа и не переселилась с малышкой к своим родителям.

«В целях защиты конституционного права несовершеннолетней на жилище, с учетом ее постоянной регистрации в спорной квартире и отсутствия права на какое-либо другое жилое помещение суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии оснований для признания внучки истицы не приобретшей права пользования спорным жилым помещением и отказал бабушке в удовлетворении требований», - пояснила Светлана Артамонова.

Пенсионерка не согласилась с решением и подала апелляцию, но ее оставили без удовлетворения.

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Гость||

Ну и зачем бабка цепляется за эти метры?

Куда ей больше. Пора о других метрах думать.

Гость||

Вот из-за этого без детей лучше. На старость лет тишина и покой. Был бы интернет, и никто не нужен.

Гость||

Она их получила, она и распоряжается. Я бы вообще еще пару родственников прописала еще на её месте.

Гость||

Гость писал(a):

Она их получила, она и распоряжается.
Не-а. Не она получила, а все члены семьи на равных получили.

Она лишь представитель и не более была. Таков порядок был при СССР, нет частной собственности, квартира наёмная государственная.

Гость||

Сколько знакомых, хороших людей, умерли раньше возможного, имея на своих метрах взрослых детей с их выводком,жен, внученек, приживалок и всю челядь. Свели в могилу просто. Жили бы одни, до сих пор бы по земле ходили.

Гость||

Гость писал(a):

. Свели в могилу просто. Жили бы одни, до сих пор бы по земле ходили.
Значит устраивало. Домик в деревне построить никто не запрещял. Иль приймаком пойтить.

Гость||

Гость писал(a):

Домик в деревне построить никто не запрещял.
Да нет, им не надо было это село прописывать, когда сын привел. Село свое имеет, вот туда бы и чапала. Но тут выводок, куда его денешь, пришлось прописывать, и уплыла хата наглой бабеше из больших кучек.

Дмитрий Н. Мотовилов||

Гость писал(a):

Сколько знакомых, хороших людей, умерли раньше возможного, имея на своих метрах взрослых детей с их выводком,жен, внученек, приживалок и всю челядь. Свели в могилу просто. Жили бы одни, до сих пор бы по земле ходили.
Вечная истина...

Имя: Гость
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