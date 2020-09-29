В Кузнецке из-за капремонта сетей тепло пришло не во все школы и сады

29.09.2020 | 16:35

28 сентября в Кузнецке, как и планировалось, стартовал отопительный сезон.

По состоянию на 29-е число ресурс уже поступил в межрайонную больницу, а также во все школы и детские сады города, кроме тех, что расположены в Южном микрорайоне.

Это СОШ № 10 и 15, ДОУ № 27, 29, 7 (корпус 2), 24 (корпус 2).

«Данные объекты к теплу будут подключены чуть позже, после завершения капитального ремонта тепловых сетей по улице Чкалова», - объяснили в пресс-службе администрации Кузнецка.

Уточняется, что детская больница отапливается от собственной котельной. В жилые дома ресурс начнут подавать с 5 октября.