В Кузнецке из-за капремонта сетей тепло пришло не во все школы и сады

28 сентября в Кузнецке, как и планировалось, стартовал отопительный сезон.
По состоянию на 29-е число ресурс уже поступил в межрайонную больницу, а также во все школы и детские сады города, кроме тех, что расположены в Южном микрорайоне.
Это СОШ № 10 и 15, ДОУ № 27, 29, 7 (корпус 2), 24 (корпус 2).
«Данные объекты к теплу будут подключены чуть позже, после завершения капитального ремонта тепловых сетей по улице Чкалова», - объяснили в пресс-службе администрации Кузнецка.
Уточняется, что детская больница отапливается от собственной котельной. В жилые дома ресурс начнут подавать с 5 октября.
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