Пензенцы могут задать специалистам вопросы о гриппе и ОРВИ

29.09.2020 | 11:04

В Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области действует горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ.

До 12 октября специалисты будут отвечать на вопросы о том, где сделать прививку, как правильно подготовиться к вакцинации, можно ли совмещать несколько иммунизирующих прививок.

Родители могут узнать, как уберечь детей от простудных инфекций.

«Особенно важно защитить себя от гриппа пожилым людям, маленьким детям, беременным женщинам, людям, страдающим хроническими заболеваниями и имеющим ослабленный иммунитет», - напомнили в Роспотребнадзоре.

За консультацией следует обращаться по телефонам 8 (8412) 66-09-48 с 10:00 до 17:00, в пятницу с 10:00 до 15:45, перерыв с 12:00 до 12:45.