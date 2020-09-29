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Общество

Для установки светофора на ул. Антонова потребовалось больше года

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На улице Антонова в Пензе приступили к установке светофора. Регулируемый пешеходный переход появится по просьбе местных жителей.

Работы проводятся на объекте напротив супермаркета «Атак». Специалистам предстоит смонтировать светофорное оборудование и проложить кабельные линии.

«Завершить работы подрядчик должен до 9 ноября текущего года, но планирует ввести объект в эксплуатацию раньше указанного срока», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Зебра на улице Антонова напротив супермаркета получила печальную известность из-за частых ДТП с пешеходами. В начале 2019 года местные жители подняли вопрос установки там светофора. В августе стало известно, что за счет экономии средств проекта БКАД переход сделают регулируемым и департамент ЖКХ города приступил к разработке проектно-сметной документации.

Спустя год пензенцы смогут почувствовать себя в безопасности при переходе четырехполосной проезжей части.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото penza-gorod.ru
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