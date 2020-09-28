Жителей области старше 65 лет снова призвали не выходить из дома

28.09.2020 | 09:35

В понедельник, 28 сентября, на совещании в правительстве Пензенской области шла речь о продолжении борьбы с распространением коронавируса в регионе.

Губернатор Иван Белозерцев призвал минздрав обратить особое внимание на иммунизацию и диспансеризацию населения.

«Не все хотят делать прививки от гриппа, ОРВИ - так традиционно сложилось. Но все-таки у большинства понимание есть», - констатировал Белозерцев.

По его мнению, на особый контроль снова нужно взять людей из группы риска: это граждане старше 65 лет, а также те, кто имеет онкологическое заболевание, сахарный диабет, заболевания сердечно-сосудистой системы.

«Если такой человек заболел, мгновенная должна быть реакция. Хочу обратиться к людям пожилого возраста или входящим в группу риска. Прошу по возможности оставаться дома. Не надо без надобности выходить на улицу, в магазины, аптеки. Мы продолжим работу волонтерских движений, которые будут оказывать вам эту помощь. Ради бога, поберегите себя. Это очень важно для сохранения вашей жизни и здоровья», - высказался губернатор.

По данным на 27 сентября, в Пензенской области зарегистрировали 10 607 случаев коронавируса.