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Общество

Жителей области старше 65 лет снова призвали не выходить из дома

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В понедельник, 28 сентября, на совещании в правительстве Пензенской области шла речь о продолжении борьбы с распространением коронавируса в регионе.

Губернатор Иван Белозерцев призвал минздрав обратить особое внимание на иммунизацию и диспансеризацию населения.

«Не все хотят делать прививки от гриппа, ОРВИ - так традиционно сложилось. Но все-таки у большинства понимание есть», - констатировал Белозерцев.

По его мнению, на особый контроль снова нужно взять людей из группы риска: это граждане старше 65 лет, а также те, кто имеет онкологическое заболевание, сахарный диабет, заболевания сердечно-сосудистой системы.

«Если такой человек заболел, мгновенная должна быть реакция. Хочу обратиться к людям пожилого возраста или входящим в группу риска. Прошу по возможности оставаться дома. Не надо без надобности выходить на улицу, в магазины, аптеки. Мы продолжим работу волонтерских движений, которые будут оказывать вам эту помощь. Ради бога, поберегите себя. Это очень важно для сохранения вашей жизни и здоровья», - высказался губернатор.

По данным на 27 сентября, в Пензенской области зарегистрировали 10 607 случаев коронавируса.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Вы его кому предлагаете?

Гость||

Гость писал(a):

Вы его кому предлагаете?
На себя примеряем...

Гость||

А вот это зря!

Гость||

Ага,а если учителю больше 65 лет,ему не работать что ли?

Дмитрий Н. Мотовилов||

Голос отдал - и пошёл на кладбище. Скрипач не нужен. Нужно КЦ.

Гость||

Если учителю 65,надо сидеть дома и дать возможность молодым учителям работать в школе, а не в Магнитах

Гость||

Так в Магните и Караване зарплата больше. И дебилов с яжемамками нет.

Гость||

Вот именно. Яжемамки в других магазинах отовариваются.

Гость||

Инвалиды в Пензе не могут оформить субсидию на квартплату. Специалисты МФЦ не выезжают на дом из-за запрета по пандемии. По Федеральному указу действия ранее оформленных документов до конца сентября.

Что будет дальше? Специалисты МФЦ и Отдела субсидий не дают внятного ответа.

При минимальной пенсии оплатить кватплату и купить еду не реально.

Остаётся суицид?

КАК НЕ ВЫХОДИТЬ ИЗ ДОМА? ГОСУДАРСТВО НЕ ПОМОГАЕТ,.

ЭТО ВОПРОС К ВЛАСТИ!!!

Не убирайте модератор,проблему нужно решать на месте,а Не президенту Путину.

Гость||

Гость писал(a):

Инвалиды в Пензе не могут оформить субсидию на квартплату. Специалисты МФЦ не выезжают на дом из-за запрета по пандемии. По Федеральному указу действия ранее оформленных документов до конца сентября.

Что будет дальше? Специалисты МФЦ и Отдела субсидий не дают внятного ответа.

При минимальной пенсии оплатить кватплату и купить еду не реально.

Остаётся суицид?

КАК НЕ ВЫХОДИТЬ ИЗ ДОМА? ГОСУДАРСТВО НЕ ПОМОГАЕТ,.

ЭТО ВОПРОС К ВЛАСТИ!!!

Не убирайте модератор,проблему нужно решать на месте,а Не президенту Путину.

Вот такие вопросы решают после обращения в Москву,но пятно на руководстве нашего города.

1 октября завалим обращениями все инстанции Москвы от инвалидов Пензы.

Гость||

Цель:уничтожить всех пенсионеров!

Цель 2:уничтожить инвалидов!

Гость||

я уверен, что наш новый-старый губернатор слов на ветер не бросает!

И все чиновники 65+ уже давно сидят по домам на минималке!

Или я все же ошибаюсь?

Имя: Гость
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