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Общество

За сутки в регионе прибавилось почти 90 заразившихся коронавирусом

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В понедельник, 28 сентября, в Пензенской области зафиксировали новые случаи коронавирусной инфекции. По сообщению московского оперативного штаба, прирост пациентов за сутки составил 89.

Всего с начала эпидемии заразилось 10 696 человек.

27-го числа выявили 85 инфицированных, 26-го - 89, 25-го - 91. Новый вирус сумели побороть 8 726 жителей области, скончались 128.

Режим повышенной готовности в регионе продлен до 1 октября включительно. 28 сентября на совещании в правительстве региона губернатор Иван Белозерцев призвал пензенцев носить маски в общественных местах, а людей старше 65 лет - оставаться на самоизоляции.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Больше 90 Роспотребнадзор не разрешает показывать?

Гость||

Когда начнут строить крематорий и выполнять ВСЕ требования Роспотребнадзора?

Гость||

Гость писал(a):

Больше 90 Роспотребнадзор не разрешает показывать?
Стабильность. Безопасность. Развитие.

Гость||

Я думаю, это позиция губернатора, а не надзора. Белозерцев рогом уперся и не хочет ограничительные меры вводить.

Имя: Гость
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