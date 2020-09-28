За сутки в регионе прибавилось почти 90 заразившихся коронавирусом

28.09.2020 | 10:33

В понедельник, 28 сентября, в Пензенской области зафиксировали новые случаи коронавирусной инфекции. По сообщению московского оперативного штаба, прирост пациентов за сутки составил 89.

Всего с начала эпидемии заразилось 10 696 человек.

27-го числа выявили 85 инфицированных, 26-го - 89, 25-го - 91. Новый вирус сумели побороть 8 726 жителей области, скончались 128.

Режим повышенной готовности в регионе продлен до 1 октября включительно. 28 сентября на совещании в правительстве региона губернатор Иван Белозерцев призвал пензенцев носить маски в общественных местах, а людей старше 65 лет - оставаться на самоизоляции.