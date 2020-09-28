В Нижнем Ломове у мужчин вымогали деньги за распространение слухов

28.09.2020 | 13:28

В Нижнеломовском районе 25-летнего местного жителя осудили за вымогательство под угрозой применения насилия.

Трое мужчин в возрасте 25 и 28 (двое) лет распространяли слухи о том, что его приятель совершил кражу. Нижнеломовец решил самостоятельно взыскать с них моральный вред.

Вечером 1 апреля он потребовал от мужчин 50 000 рублей за урегулирование конфликта. Для устрашения он дважды выстрелил из травматического пистолета в землю около ног одного из оппонентов. Однако денег так и не получил.

На следующий день он продолжил требовать полсотни тысяч и, разозлившись из-за очередного отказа, выстрелил в левое бедро и паховую область одного из мужчин. Потом он подошел к нему и рукояткой пистолета ударил по голове, сломав челюсть и нос.

Мужчины не на шутку испугались и отдали вымогателю требуемую сумму.

Позднее нижнеломовец частично признал свою вину и добровольно возместил потерпевшим вред. Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима.