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Общество

С жителей региона с начала года взыскали более 880 млн рублей долгов

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Не все жители Пензенской области могут похвастаться порядочностью и законопослушностью. С начала 2020 года судебные приставы уже взыскали с граждан более 880 миллионов рублей долгов. 135 тысяч из них собрали в Сосновоборском районе всего за несколько дней.

Местный индивидуальный предприниматель пытался начать новую жизнь, закрыв свое дело и уехав работать вахтовым методом по найму. О том, что он должен налоговой 85 тысяч, мужчина решил забыть.

«В день рейда судебных приставов он как раз приехал на отдых домой. Как только пристав сообщил о направлении исполнительного документа на работу для удержания из заработной платы, годовой долг был погашен в полном объеме через онлайн-приложение», - пояснили в пресс-службе УФССП по Пензенской области.

Вид приставов и риск лишиться автомобиля убедили другого жителя Сосновоборского района оплатить долг по транспортному налогу.

Обоих нарушителей ждал исполнительский сбор.

Чтобы избежать неприятных ситуаций, жителям региона советуют периодически проверять наличие задолженностей на электронном ресурсе «Банк данных исполнительных производств», расположенном на официальном сайте УФССП России по Пензенской области.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Сколько же можно было на эти деньги купить троллейбусов для города!

Имя: Гость
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