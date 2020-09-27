В Пензе прошел семинар кадровиков и специалистов по охране труда

27.09.2020 | 18:33

О том, какие требования должен соблюдать работодатель, говорили на семинаре для кадровиков и специалистов по охране труда, организованном в Пензе.

В их отрасли законодательство стремительно меняется. Поэтому мастера своего дела стараются обновлять знания, чтобы не отставать и вместе с тем защититься от административной или, еще хуже, уголовной ответственности.

«Мы много узнали. Оказывается, то, что мы ведем личные дела, не нужно, нужны личные карточки. Много изменений по профстандартам. То, что мы сегодня были на семинаре, нам, думаю, будет большой подсказкой», - поделилась впечатлениями методист центра обслуживания образовательных организаций Неверкинского района Татьяна Овечкина.

Одна из ключевых тем - переход на электронный документооборот. Это новая эпоха. В частности, речь шла про цифровые трудовые книжки.

«Поступают обращения предпринимателей и бюджетных организаций с просьбой дать разъяснения или помочь в прохождении проверок. Поняли, что тема актуальная», - пояснил

эксперт Максим Жуковский.

«Наверное, все привыкли просто по старинке, трудовые книжки на руках - достаточно ценный документ. Мы его в одночасье потеряем, и он будет где-то там на серверах. Этот вопрос больше беспокоит старшее поколение, нежели нас», - отметил юрист Роман Левкович.

Программа семинара оказалась обширной. Ей посвятили практически целый день. Участниками стали около ста специалистов из города и районов области.