Очаги коронавируса зарегистрировали в Пензе, Заречном и 8 районах области

27.09.2020 | 11:42

В воскресенье, 27 сентября, в региональном оперативном штабе рассказали, где зафиксировали новые случаи COVID-19.

Всего за сутки выявили 85 инфицированных, из них 48 в Пензе, 15 в Заречном, 7 в Пензенском районе, 5 в Городищенском.

По 2 пациента прибавилось в Кузнецком, Лопатинском, Шемышейском и Сосновоборском районах, по 1 – в Никольском и Бессоновском.

Среди заразившихся есть 4 несовершеннолетних. Это двухгодовалый малыш и ребята в возрасте 5, 8 и 13 лет. Общее количество юных пензенцев, подхвативших вирус, стало равняться 599.

С начала эпидемии в регионе выявили 10 607 случаев опасной инфекции. 8 725 человек выздоровели и были выписаны из больниц, 128 погибли.