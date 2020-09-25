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Общество

В Заречном перенесли дату включения отопления в школах

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В пятницу, 25 сентября, на сайте администрации Заречного появилось объявление о том, что отопительный сезон в закрытом городе стартует 27-го числа.

В воскресенье ресурс подадут в школы. Соответствующее постановление подписал глава ЗАТО Олег Климанов.

Изначально сообщалось, что батареи станут греть с 21 сентября. Такое решение принималось «в связи с понижением температуры наружного воздуха».

В Пензе подготовка к пуску тепла находится в завершающей стадии. По состоянию на 25 сентября социальные объекты готовы практически на 100%, многоквартирные дома - на 98,3%. Гидравлические испытания проведены в полном объеме.

18 сентября губернатор Иван Белозерцев заявил, что из-за коронавирусной инфекции отопительный сезон в регионе может начаться раньше.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Что значит "практически на 100%"? Так на 100% или на 99,9%?

Гость||

Аллееееее

21 дали отопление в Заречном: в детских садах и некоторых учреждениях. Это в школах дадут в вс. Читайте новости, прежде чем писать отсебятину!!!

Гость||

Поджарьте их всех там.

Имя: Гость
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