В Заречном, Пачелме и 4 районах в детсады и больницы дали тепло

25.09.2020 | 16:49

В шести муниципальных образованиях Пензенской области в детсады и больницы уже дали тепло. Это Заречный, Вадинский, Иссинский, Спасский и Тамалинский районы, а также р. п. Пачелма.

Старт отопительного сезона обсуждался в четверг, 24 сентября, на совещании в региональном управлении ЖКХ и ГЗН.

Врио начальника управления Михаил Панюхин отметил, что практически все теплоисточники технически исправны, оформляется разрешительная документация для предоставления в Ростехнадзор.

Готовность области к отопительному периоду-2020/2021 по состоянию на 24 сентября составляет 99,6%.

«По климатическим нормам устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через +8 на территории Пензенской области приходится на 31 сентября - 2 октября. По предварительному прогнозу, в период с 25 сентября по 2 октября текущего года среднесуточная температура воздуха ожидается +9...+14», - сообщили в пресс-службе регионального УЖКХ и ГЗН.