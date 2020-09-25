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Общество

В Пензе подготовка к пуску тепла находится в завершающей стадии

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В течение трех дней Пенза будет полностью готова к подаче тепла. Об этом в пятницу, 25 сентября, на сессии городской думы сообщил начальник управления ЖКХ Александр Юлин.

Он уточнил, что по состоянию на 25 сентября социальные объекты подготовлены практически на 100%, многоквартирные дома - на 98,3%.

«Подготовлены источники теплоснабжения, гидравлические испытания проведены в полном объеме», - рассказал Юлин.

Пока же между пензенцами разгорелся традиционный сентябрьский спор, пора ли включать отопление. Одни считают, что уже достаточно похолодало для того, чтобы в батареи поступила горячая вода, другим жалко денег, которые будут потрачены на оплату ресурса, если температура воздуха на улице по-прежнему будет около +20.

Согласно нормативам, решение о пуске тепла принимается, когда на протяжении пяти дней температура воздуха опускается ниже +8. Однако 18 сентября стало известно, что из-за коронавирусной инфекции отопительный сезон может начаться раньше.

Так, в Кузнецке намерены подать тепло в квартиры горожан в конце сентября. А в Заречном сезон стартовал уже 21-го числа.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Однако 18 сентября стало известно, что из-за коронавирусной инфекции отопительный сезон может начаться раньше.
А массовые мероприятия для распространения коронавирусной инфекции?

Гость||

На улице 20+, какое отопление? Окна открыты, в квартире комфортно.

Гость||

Спасибо, блин, у граната уже неделю без горячей воды, а сегодня второй день без всякой... Рабочие приезжают пару часов яму покопать

Гость||

Ааааа,Аааааа замерзаем,включайте отопление христа ради.

Гость||

Идиоты, на улицу выйдете, там тепло и солнышко))

Гость||

Гость писал(a):

Идиоты, на улицу выйдете, там тепло и солнышко))
и спите тоже на улице

Гость||

до 01.10. на улице +20, так что пока не включат.

Гость||

Власть неадекватна, может и включить

Гость||

Гость писал(a):

до 01.10. на улице +20, так что пока не включат.
А как же завывающие мерзуны у которых сопли замерзли в носу?

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
до 01.10. на улице +20, так что пока не включат.
А как же завывающие мерзуны у которых сопли замерзли в носу?
Очень много не дотягивает до нормативов постановления правительства, говорят боятся рисковать, слишком жирно 10 дней за наш счет улицу топить, после 1 октября включат.

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Гость писал(a):
до 01.10. на улице +20, так что пока не включат.
А как же завывающие мерзуны у которых сопли замерзли в носу?
Очень много не дотягивает до нормативов постановления правительства, говорят боятся рисковать, слишком жирно 10 дней за наш счет улицу топить, после 1 октября включат.
Вот плевать на нормативы и вменяемость, в районах уже вовсю пилят бюджет ,включив отопление везде, где только можно ,

Никогда не наворуются : маньяки сами не останавливаются

Гость||

Отопительный сезон увеличили на месяц. Включают в сентябре и выключают в конце апреля.Ладно еще бы комфортно. Жаримся в квартирах да еще и платим за этот кошмар.

Гость||

Из-за короновируса отопление включат?

А субботник тоже из-за вируса проводят?

А в бассейнах акции бесплатные делают тоже, что бы не болели короной?

Какие у нас умные чинки! Нигде таких суперумных нет!

Имя: Гость
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