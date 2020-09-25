В Пензе подготовка к пуску тепла находится в завершающей стадии

25.09.2020 | 11:01

В течение трех дней Пенза будет полностью готова к подаче тепла. Об этом в пятницу, 25 сентября, на сессии городской думы сообщил начальник управления ЖКХ Александр Юлин.

Он уточнил, что по состоянию на 25 сентября социальные объекты подготовлены практически на 100%, многоквартирные дома - на 98,3%.

«Подготовлены источники теплоснабжения, гидравлические испытания проведены в полном объеме», - рассказал Юлин.

Пока же между пензенцами разгорелся традиционный сентябрьский спор, пора ли включать отопление. Одни считают, что уже достаточно похолодало для того, чтобы в батареи поступила горячая вода, другим жалко денег, которые будут потрачены на оплату ресурса, если температура воздуха на улице по-прежнему будет около +20.

Согласно нормативам, решение о пуске тепла принимается, когда на протяжении пяти дней температура воздуха опускается ниже +8. Однако 18 сентября стало известно, что из-за коронавирусной инфекции отопительный сезон может начаться раньше.

Так, в Кузнецке намерены подать тепло в квартиры горожан в конце сентября. А в Заречном сезон стартовал уже 21-го числа.