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Общество

В Пензе очередная фура стала пленницей железнодорожного моста

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Под железнодорожным мостом в районе Горбатова переулка и улицы Ерик в Пензе снова застрял большегруз. О случившемся сообщил подписчик одной из пензенских групп в соцсети «ВКонтакте» в пятницу, 25 сентября. К посту он прикрепил фотографию.

«Застрял. Время 12:56», - рассказал автор.

Сам момент ДТП попал на видео, которое опубликовали позже в той же группе: высокая фура с полуприцепом не успевает заехать под мост, как встает прямо в самом его начале.

«День сурка», - отметил один из комментаторов.

«Мост для дураков», - заявил другой.

Стоит отметить, что предупреждающий знак с ограничением по высоте (3,1 метра) на сооружении имеется. Спустя время на помощь неосмотрительному водителю подоспел автокран.

Подобное в этом месте случается довольно часто. В январе еще одна фура стала пленницей моста, а в сентябре 2019 года там застрял грузовик, из-за чего образовался огромный автомобильный затор.

Но не всегда ДТП происходят из-за высоты транспорта. Например, в мае 2019 года КамАЗ с прицепом просто не вписался в поворот.

В сентябре 2019 года заместитель главы администрации Пензы Магомед Агамагомедов сообщил, что проблему на улице Ерик пытаются решить. Один из вариантов предполагает углубление дорожного полотна в туннеле, а другой - два дополнительных прокола левее уже существующих. Организация, разработавшая эту схему, оценивает стоимость работ в миллиард рублей.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото и видео vk.com/sova_penza
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Гость||

Дешевле два раза в год автокран арендовать.

Гость||

С разгона вошел?

Гость||

У водителя фуры на лицо явное отсутствие не только серго, но и белого вещества в мозгах...

Гость||

-мага,скок над? -да лупи лярд, лишние не будут, считать ещё...

Гость||

Иногородний наверное,так же попадал в Питере,туда с грузом прошел ,обратно , пустой ,минус обтекатель,повезло.Бывает.

Гость||

Гость писал(a):

Иногородний наверное,так же попадал в Питере,туда с грузом прошел ,обратно , пустой ,минус обтекатель,повезло.Бывает.
А что ты вообще тогда делаешь за рулем фуры?

Гость||

Не фура,Зил,прозевал маленько,бывает,извините.

Гость||

грузовики свои солидолом сверху обмазывайте, погуще

Гость||

Фуру как окрестили

Имя: Гость
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