В Пензе очередная фура стала пленницей железнодорожного моста

25.09.2020 | 15:39

Под железнодорожным мостом в районе Горбатова переулка и улицы Ерик в Пензе снова застрял большегруз. О случившемся сообщил подписчик одной из пензенских групп в соцсети «ВКонтакте» в пятницу, 25 сентября. К посту он прикрепил фотографию.

«Застрял. Время 12:56», - рассказал автор.

Сам момент ДТП попал на видео, которое опубликовали позже в той же группе: высокая фура с полуприцепом не успевает заехать под мост, как встает прямо в самом его начале.

«День сурка», - отметил один из комментаторов.

«Мост для дураков», - заявил другой.

Стоит отметить, что предупреждающий знак с ограничением по высоте (3,1 метра) на сооружении имеется. Спустя время на помощь неосмотрительному водителю подоспел автокран.

Подобное в этом месте случается довольно часто. В январе еще одна фура стала пленницей моста, а в сентябре 2019 года там застрял грузовик, из-за чего образовался огромный автомобильный затор.

Но не всегда ДТП происходят из-за высоты транспорта. Например, в мае 2019 года КамАЗ с прицепом просто не вписался в поворот.

В сентябре 2019 года заместитель главы администрации Пензы Магомед Агамагомедов сообщил, что проблему на улице Ерик пытаются решить. Один из вариантов предполагает углубление дорожного полотна в туннеле, а другой - два дополнительных прокола левее уже существующих. Организация, разработавшая эту схему, оценивает стоимость работ в миллиард рублей.