В Пензе депутаты боятся повторения трагедии на улице Аустрина

25.09.2020 | 11:21

В пятницу, 25 сентября, на сессии городской думы в преддверии старта отопительного сезона вспомнили о трагедии, произошедшей в Пензе в 2019 году.

19 ноября в 9:35 автомобиль «Лада-Ларгус» провалился в яму с кипятком. 53-летний водитель и его 49-летний пассажир погибли на месте.

Причиной ЧП стал порыв трубы горячего водоснабжения. Кипяток размыл грунт, и дорожное покрытие обвалилось.

Следствие установило, что трубопровод прокладывали 57 лет назад. В последний раз эксперты обследовали данный участок магистрали в 2018 году. Согласно их заключению, сеть соответствовала требованиям промышленной безопасности и в пределах разрешенных параметров допускалось ее эксплуатировать до конца октября 2020-го.

Почти год спустя депутат Андрей Жданников поинтересовался у начальника управления ЖКХ Александра Юлина, не повторится ли трагедия в новом сезоне.

«Участки, которые максимально изношены, были определены. Четыре километра трубопровода поменяли - это были самые проблемные места. Остальные трубопроводы гидравлические испытания выдержали», - сообщил Юлин.

Тем не менее, по его словам, изношенность коммуникаций в Пензе в настоящее время составляет свыше 60%.