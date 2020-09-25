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Общество

В Пензе депутаты боятся повторения трагедии на улице Аустрина

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В пятницу, 25 сентября, на сессии городской думы в преддверии старта отопительного сезона вспомнили о трагедии, произошедшей в Пензе в 2019 году.

19 ноября в 9:35 автомобиль «Лада-Ларгус» провалился в яму с кипятком. 53-летний водитель и его 49-летний пассажир погибли на месте.

Причиной ЧП стал порыв трубы горячего водоснабжения. Кипяток размыл грунт, и дорожное покрытие обвалилось.

Следствие установило, что трубопровод прокладывали 57 лет назад. В последний раз эксперты обследовали данный участок магистрали в 2018 году. Согласно их заключению, сеть соответствовала требованиям промышленной безопасности и в пределах разрешенных параметров допускалось ее эксплуатировать до конца октября 2020-го.

Почти год спустя депутат Андрей Жданников поинтересовался у начальника управления ЖКХ Александра Юлина, не повторится ли трагедия в новом сезоне.

«Участки, которые максимально изношены, были определены. Четыре километра трубопровода поменяли - это были самые проблемные места. Остальные трубопроводы гидравлические испытания выдержали», - сообщил Юлин.

Тем не менее, по его словам, изношенность коммуникаций в Пензе в настоящее время составляет свыше 60%.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

вспомнили о трагедии, произошедшей в Пензе в 2019 году
Трагедия произошла из-за передачи сетей и проверки их повышенным давлением.

Гость||

Не бойтесь,занимайтесь спокойно,не торопясь своим бизнесом.

Гость||

За смерть людей ответил хоть кто-нибудь? Своей должностью или своей свободой? Хоть чем-то? Погибли люди такой ужасной смертью, а у них все в пределах нормы... Эх...

Гость||

Гость писал(a):

Погибли люди такой ужасной смертью, а у них все в пределах нормы... Эх...
Так установили, что смерть наступила из-за утопления, а не от ожогов. Какие могут быть вопросы к теплоснабжающей организации?

Гость||

Ну да, немного погибли, не депутаты же.. че вы пристали? Начальники работают, все нормально..

Гость||

Всё, завыли сволота, как в +20 включить и деньги выцыганивать за отопление улицы. В районах области подальше от глаз уже пилят бюджет наподключали везде где можно . Жлобьё ворьё тупьё

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