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Общество

В Пензе действуют льготы на проезд в автобусах маршрута № 1

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На маршрут № 1 вышли автобусы большого класса. Согласно приказу управления транспорта и связи, от больницы № 4 на улице Светлой до Окружной и обратно ежедневно будет ходить 10 машин вместо 29 маршруток. Судя по расписанию, пассажиры много времени не потеряют: 10-минутные интервалы - с утра до вечера, и лишь с 13:50 до 15:10 - 20-минутные. Начало работы в 6:00, последние автобусы уходят с конечных в 21:40.

Пензенцы появлению больших машин обрадовались.

«Народу всегда мало места. Битком все, особенно утром. И вечером, после 17:00, когда люди едут домой с работы, невозможно, иногда даже не успеваешь сесть», - отметил горожанин.

«Город у нас большой, хороший, пусть и техника ездит настоящая», - рассказал мужчина.

Накануне на маршрут № 1 в последний раз вышли автобусы малой вместимости. Водители расстроенными не выглядели, никто из них не боялся потери работы.

«Все останутся, просто на других номерах. Как босс пожелает, на такой и пересядем», - пояснил водитель.

Около пяти лет назад жители Шуиста столкнулись с фактом исчезновения автобусов большого класса. Управление транспорта и связи ссылалось на банкротство МУП «Пассажирские перевозки города Пензы», в связи с чем на линию выпустили маршрутки других предприятий.

Возвращаются машины с вместимостью от 53 до 110 человек с 25 сентября. В больших автобусах маршрута № 1 действует льготный проезд.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Возвращаются машины с вместимостью от 53 до 110 человек с 25 сентября. В больших автобусах маршрута № 1 действует льготный проезд.
Все понятно снова Дилижанс Фоминых -Тюгаева со своим евро хламом.Проезд в автобусах должен быть 23 руб. ,а не 27 .Кроме того 8 ед. на этом маршруте это мало ,раньше там работало 15-20 ед. Икарус-280 /гармошка/ на 180 мест. Пора заканчивать этот эксперимент над народом,гнать эти банды Дилижанса и Меркурия,перевозчик в городе должен быть единый и только муниципальный со 100% участием государства и новыми автобусами ,и троллейбусами по программе Правительства РФ и ВЭБ.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Водители расстроенными не выглядели
скажите еще,что они рады этому.у маршрутчиков нет семей,нет детей,они просто так катаются.

Гость||

Выручки сегодня не было и вряд ли будет.Ситуация повторится аналогично как с 68 маршрутом,какое-то время автобусы покатаются,потом скажут не выгодно,поставят маршрутки заново.Но с ценой проезда явный пепебперебор.

Гость||

нормальная цена

Гость||

С чего вдруг "нормальная цена" 27 рублей???? Это не маршрутка, якобы, маршрутное такси, где больше комфорта, только сидячие места и остановки не все, а по требованию. За что и цена выше.

Это же автобус! Проезд должен быть 23 рубля.

Гость||

А нельзя так спланировать расписание, чтобы в часы пик ходили автобусы, а в остальное время маршрутки, но чаще, чем сейчас предусмотрено?

Имя: Гость
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