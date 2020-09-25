В Пензе действуют льготы на проезд в автобусах маршрута № 1

25.09.2020 | 18:50

На маршрут № 1 вышли автобусы большого класса. Согласно приказу управления транспорта и связи, от больницы № 4 на улице Светлой до Окружной и обратно ежедневно будет ходить 10 машин вместо 29 маршруток. Судя по расписанию, пассажиры много времени не потеряют: 10-минутные интервалы - с утра до вечера, и лишь с 13:50 до 15:10 - 20-минутные. Начало работы в 6:00, последние автобусы уходят с конечных в 21:40.

Пензенцы появлению больших машин обрадовались.

«Народу всегда мало места. Битком все, особенно утром. И вечером, после 17:00, когда люди едут домой с работы, невозможно, иногда даже не успеваешь сесть», - отметил горожанин.

«Город у нас большой, хороший, пусть и техника ездит настоящая», - рассказал мужчина.

Накануне на маршрут № 1 в последний раз вышли автобусы малой вместимости. Водители расстроенными не выглядели, никто из них не боялся потери работы.

«Все останутся, просто на других номерах. Как босс пожелает, на такой и пересядем», - пояснил водитель.

Около пяти лет назад жители Шуиста столкнулись с фактом исчезновения автобусов большого класса. Управление транспорта и связи ссылалось на банкротство МУП «Пассажирские перевозки города Пензы», в связи с чем на линию выпустили маршрутки других предприятий.

Возвращаются машины с вместимостью от 53 до 110 человек с 25 сентября. В больших автобусах маршрута № 1 действует льготный проезд.