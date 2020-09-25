Портал PenzaInform.ru составил дайджест самых интересных новостей недели

25.09.2020 | 18:35

Редакция портала PenzaInform.ru вновь подготовила подборку из трех новостей, которые на уходящей неделе вызвали самое активное обсуждение.

Первая - о справках для школ и садов, эпопея с которыми закончилась благополучно. Детям разрешили не посещать врача после однодневного пропуска. Роспотребнадзор позволил вернуться к старым требованиям.

Теперь справка от педиатра нужна после более чем пятидневного отсутствия, перенесенного заболевания или контакта с зараженным COVID-19. Родители выдохнули.

Во втором сюжете Пенза готовится к отопительному сезону, и на это ей нужно три дня.

Между горожанами разгорелся традиционный сентябрьский спор: включать и не мерзнуть или не включать и экономить деньги.

В последние годы тепло давали в конце сентября.

Мэрия ждет, когда за окном в течение пяти дней будет не более +8˚С, и напоминает, что изношенность коммуникаций превышает 60%.

Третья новость - о коронавирусе. Он продолжает распространяться по Пензенской области.

В сезон простудных заболеваний многие ждут второй волны COVID-19. Ежедневно в регионе регистрируют около 100 новых случаев.

Оперштаб почти каждый вечер сообщает об умерших. Жертвами коронавируса стали 126 жителей Пензенской области.

Между тем в общественных местах люди в масках встречаются редко.