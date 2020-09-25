Сетевое издание|18+|Пятница|25 сен 2020|20:17
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Портал PenzaInform.ru составил дайджест самых интересных новостей недели

Печать

Редакция портала PenzaInform.ru вновь подготовила подборку из трех новостей, которые на уходящей неделе вызвали самое активное обсуждение.

Первая - о справках для школ и садов, эпопея с которыми закончилась благополучно. Детям разрешили не посещать врача после однодневного пропуска. Роспотребнадзор позволил вернуться к старым требованиям.

Теперь справка от педиатра нужна после более чем пятидневного отсутствия, перенесенного заболевания или контакта с зараженным COVID-19. Родители выдохнули.

Во втором сюжете Пенза готовится к отопительному сезону, и на это ей нужно три дня.

Между горожанами разгорелся традиционный сентябрьский спор: включать и не мерзнуть или не включать и экономить деньги.

В последние годы тепло давали в конце сентября.

Мэрия ждет, когда за окном в течение пяти дней будет не более +8˚С, и напоминает, что изношенность коммуникаций превышает 60%.

Третья новость - о коронавирусе. Он продолжает распространяться по Пензенской области.

В сезон простудных заболеваний многие ждут второй волны COVID-19. Ежедневно в регионе регистрируют около 100 новых случаев.

Оперштаб почти каждый вечер сообщает об умерших. Жертвами коронавируса стали 126 жителей Пензенской области.

Между тем в общественных местах люди в масках встречаются редко.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Вот,например, в МФЦ на ул. Шмидта,4, работа которого оставляет желать много лучшего. Сегодня люди после обеда по талонам под аббревиатурой "А" (Услуги Госреестра) ждали по 3-4 часа, некоторые так и не дождались (работали только 3 окна), хотя по талонам под другой аббревиатурой ("Р" и "У") люди ждали 5-10 минут (работало несколько окон).

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Между горожанами разгорелся традиционный сентябрьский спор: включать и не мерзнуть или не включать и экономить деньги.
Идиотизм. Сейчас без отопления в Пензе никто не мёрзнет. На улице тепло. А вот СМИ «ПензаИнформ» похоже живёт в другой Пензе.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте