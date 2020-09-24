В Пензенской области начался осенний призыв в армию

24.09.2020 | 09:50

В среду, 23 сентября, губернатор Иван Белозерцев подписал постановление «О проведении в октябре - декабре 2020 года призыва граждан на военную службу и мерах по его обеспечению».

Документ утверждает основной и резервный составы призывной комиссии региона, председателем которой является Иван Белозерцев. Кроме того, в постановлении распределяются обязанности между областными ведомствами.

Так, региональный минздрав обязан возложить персональную ответственность на главврачей за качество и своевременность медицинского обследования призывников.

Минкульт организует в сборном пункте военкомата проведение концертов творческих коллективов.

Департамент СМИ организует публикации о ходе призыва и помогает облвоенкомату проводить единые дни оповещения.

Региональный минтруд вместе с военкоматом должен организовать учет граждан, проходивших военную службу по призыву, и максимально использовать возможности по их трудоустройству.

Кроме того, в постановлении рекомендуется УМВД России по Пензенской области приблизить маршруты патрулирования нарядов полиции к сборному пункту на Нейтральной улице в Пензе и районным призывным пунктам «для обеспечения охраны общественного порядка и общественной безопасности в период проведения призыва», а также организовать розыск уклонистов.