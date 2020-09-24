В Пензе сотрудники УФАС обсудили нарушения при проведении торгов

24.09.2020 | 19:00

В пензенском управлении Федеральной антимонопольной службы России прошло публичное обсуждение ошибок и нарушений, которые допускаются в ходе правоприменительной практики хозяйствующими субъектами и органами власти. В этот раз разбирался порядок предоставления государственного и муниципального имущества во время проведения открытых торгов и без них.

«Мы не в первый раз сталкиваемся, когда на аукцион выставляется земельный участок, на котором стоит незаконная постройка. Об этом не сообщается в извещении, и покупатель приходит, а там уже есть что-то - незаконная постройка, которая несколько лет благополучно там стоит», - пояснила врио руководителя УФАС России по Пензенской области Елена Прокаева.

Такая ситуация опасна тем, что потом, при проверке законности использования этой территории, администрация может оштрафовать арендатора за незарегистрированный объект, и тогда покупатель будет вынужден сносить его за свой счет. Регистрируются и совсем вопиющие случаи.

«Муниципалитет выставил на торги земельный участок, начальная цена была очень маленькой, и шаг был очень маленький. Торговали до девяти вечера, после чего администрация просто встала и сказала: «На сегодня все, продолжим завтра, в девять». Участник приходит, а ему говорят, что все закончилось», - рассказала Елена Прокаева.

Если нарушение по подготовке имущества к торгам допущено со стороны администрации, то на нее могут быть наложены штрафные санкции.