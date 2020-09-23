В Заречном ветврачи выясняют причины гибели лисицы

23.09.2020 | 12:00

Во вторник, 22 сентября, в Заречном, на проезжей части около 13-го цеха ПО «Старт», горожане обнаружили труп лисы и сообщили об этом на станцию по борьбе с болезнями животных.

На место происшествия выехали ветврачи, забрали мертвого зверя и доставили в лабораторию. Теперь специалистам предстоит определить причину гибели лисицы.

Как сообщает портал «Город Z» со ссылкой на руководителя зареченской станции по борьбе с болезнями животных Наталью Козину, следов крови на лисе не было, поэтому неясно, попала она под машину или нет.

Ветврачи обратили внимание, что с мертвого животного посыпались клещи. Одна из предполагаемых причин смерти - пироплазмоз, переносчиками которого являются эти кровососы.

В первую очередь специалисты должны выяснить, была ли лисица заражена бешенством. Сейчас ветврачи ждут результатов исследования.

В январе этого года двое зареченцев нашли на дороге за городом мертвую лису и привезли в гараж, решив продать шкурку. Однако они задумались о причине смерти хищницы и обратились к специалистам. Оказалось, что лиса была переносчиком бешенства. Гаражный кооператив признали эпизоотическим очагом по бешенству и установили карантин.