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Общество

В Пензенской области остались семьи, не получившие по 10 000 на детей

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В Пензенской области некоторые семьи до сих пор не обратились за так называемыми путинскими выплатами, хотя имеют на них право. Об этом в среду, 23 сентября, сообщила пресс-служба регионального отделения Пенсионного фонда РФ.

Между тем близится 30-е число - последний день подачи заявлений на предоставление господдержки, у родителей или законных представителей осталась ровно неделя.

Речь идет о двух видах выплат: на детей до 3 лет (рожденных с 1.04.2017 по 30.06.2020) по 5 000 рублей за апрель, май, июнь и на детей от 3 до 16 лет (рожденных с 11.05.2004 по 30.09.2017) - 10 000 в июне.

Кроме того, в июле на детей до 16 лет, рожденных в период с 11.05.2004 по 30.06.2020 включительно, выделялось еще по 10 000 рублей. Средства выплачивались автоматически на основании положительных решений по заявлениям на 5 000 и 10 000 рублей.

«Обратите внимание, что если вашему ребенку исполнилось 3 года в июле, августе или даже сентябре 2020 года, то вы имеете право на получение единовременной выплаты 10 000 рублей на детей 3-16 лет - для этого необходимо подать соответствующее заявление до 30 сентября 2020 года! Никаких дополнительных документов представлять не требуется: ПФР самостоятельно запросит все сведения в случае необходимости», - предупредила население пресс-служба.

Подать заявление можно на портале госуслуг, в МФЦ и клиентских службах ПФР по предварительной записи.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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