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Общество

Жители многоэтажки на улице Мира 2,5 месяца обходятся без лифта

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«Я хожу пешком на 8-й этаж! Мне 76 лет. Это безобразие!» - пожаловалась пенсионерка.

Груз негативных эмоций угнетает жителей дома на Мира, 11, вынужденных подниматься на верхние этажи высотки. В июле лифты в семиподъездном доме отключили по причине капитального ремонта. Кабины заменили, но они неподвижны. Указанные в объявлении сроки миновали.

«Тяжеловато два с половиной месяца пешком ходить», - отметил молодой человек.

Население девятиэтажного дома не ожидало никаких проволочек. Объявления на подъездах развесили заранее, люди морально подготовились к хождению пешком по лестничным маршам. Представители подрядной организации работу выполнили оперативно. Но подъемные кабины бездействуют.

«Когда? Никто не знает. У меня жена ногами болеет, два месяца не выходит в больницу. Она грузная, ее тащить...» - рассказал мужчина.

«Очень сложно. Все лето были на даче, теперь вернулись. Обещали, что 11-го пустят», - сообщила женщина.

В региональном фонде капитального ремонта прокомментировали: сроки не нарушены. Официальный - 16 сентября (хотя в объявлении указано 11-е), и по закону дается еще 10 дней на оформление актов.

«На данный момент подрядчик готовит документы, приемка объекта запланирована на 24 сентября. После этого документы передадут в управляющую компанию, а УК займется передачей необходимых бумаг в Ростехнадзор для запуска лифта», - пояснили в фонде капремонта.

Ориентировочно, пользоваться новыми кабинами жители Мира, 11, начнут в первой половине октября.

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Гость||

Красавцы,значит он вам и не нужен.

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