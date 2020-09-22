В минобре рассказали, почему школа в Белинском перешла на дистанционку

22.09.2020 | 11:17

Читательницу портала PenzaInform.ru возмутило сообщение о том, что в Пензенской области ни одна школа не перешла на дистанционное обучение из-за коронавирусной инфекции, опубликованное в понедельник, 21 сентября.

«Что за бред? У нас школу целиком закрыли, с пятницы на дистанционке», - написала она, уточнив, что речь идет о городе Белинском.

В пресс-службе Министерства образования Пензенской области пояснили: одна из школ Белинского действительно перешла на дистанционное обучение, но не из-за COVID-19, а из-за ОРВИ. По данным на 21 сентября, на карантин по коронавирусу закрыты 17 классов и 2 группы в детских садах.

16 сентября заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Малова сообщила, что школьники отправляются на домашнее обучение при заражении ОРВИ 20% учеников в классе. Ранее их отправляли на карантин при 30% заболевших.