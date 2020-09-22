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Общество

В минобре рассказали, почему школа в Белинском перешла на дистанционку

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Читательницу портала PenzaInform.ru возмутило сообщение о том, что в Пензенской области ни одна школа не перешла на дистанционное обучение из-за коронавирусной инфекции, опубликованное в понедельник, 21 сентября.

«Что за бред? У нас школу целиком закрыли, с пятницы на дистанционке», - написала она, уточнив, что речь идет о городе Белинском.

В пресс-службе Министерства образования Пензенской области пояснили: одна из школ Белинского действительно перешла на дистанционное обучение, но не из-за COVID-19, а из-за ОРВИ. По данным на 21 сентября, на карантин по коронавирусу закрыты 17 классов и 2 группы в детских садах.

16 сентября заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Малова сообщила, что школьники отправляются на домашнее обучение при заражении ОРВИ 20% учеников в классе. Ранее их отправляли на карантин при 30% заболевших.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

а то что у директора положительный тест на корону,это тоже ОРВИ?!

Гость||

У нас пол класса детишек переболели и ни у одного анализ на ковид не брали. У всех стандартно ОРВИ ...

Гость||

Это когда ещё такое было, чтобы школу в сентябре на карантин закрыли по причине ОРВИ.Правильно весь мир нам не доверяет, врём много.

Гость||

Да, у старшего температура 3 дня 38-39, но никаких ни анализов ни тестов не брали, да и вообще, если в карту посмотреть, так у нас кроме фарингита и заболеваний не было, что у старшего, что у младшего... Откуда вообще в статистику Ковид попадает, если тесты не делают, зато по новостям отчитываются, сколько тысяч они вдень делают, вот молодцы какие. Или у нас только платно сейчас заставляют?

Гость||

Врём как дышим! Потом дети вырастают и становятся чиновниками-врунами! А пенсионеры вырастившие их такими потом возмущаются! Власть с детства приучает лгать, жить обманом.

Гость||

Что же это делается? Как же всё это поменять? Неужели выхода нет, и мы так и погрязнем в этом всероссийском враньё?! Надо ходить голосовать. Молодежь не ходит, им всё равно, среднего возраста люди не ходят - ни во что уже не верят. Пожилых тоже мало. Вот они и рисуют то , что им надо

Гость||

В января 1984 года в США вышла книга бывшего полковника КГБ Анатолия Голицына «Новая ложь вместо старой. Коммунистическая стратегия обмана и дезинформации».

Ой....

Гость||

Гость писал(a):

У нас пол класса детишек переболели и ни у одного анализ на ковид не брали. У всех стандартно ОРВИ ...

Как же так?

Гость||

Гость писал(a):

Врём как дышим! Потом дети вырастают и становятся чиновниками-врунами! А пенсионеры вырастившие их такими потом возмущаются! Власть с детства приучает лгать, жить обманом.
Не обманешь - не проживешь...

Гость||

А сентябре,в "бабье" лето ОРВИ?

Целый класс?

Когда же уже брехать перестанут?

Гость||

Скоро таблетки от ковид в аптеках появятся (цена которых 12320 руб.),тогда вообще госпитализацию отменят,будут всем эти таблеточки выписывать и дома лечиться...

Гость||

Дистанционка из-за ОРВИ??? Ахаха, врите дальше, вам уже никто не верит!

Гость||

С температурой, кашлем, одышкой и другими признаками Ковид мазка не допросишься (ОРВИ, но пейте антибиотик). Зато в по телеканалам врут как много мазков подтверждается у бессимптомных. Москвичей чтоли только проверяют и берегут?

Гость||

Гость писал(a):

а то что у директора положительный тест на корону,это тоже ОРВИ?!
Вы у кого правды ищете?Тридцать лет страной рулят жулики и воры.Им на народ какать с большой колокольни.Они посадят всех по домам при десяти больных,чтобы в стране запретить митинги,но будут говорить,что всё хорошо,при 100 заражённых каждый день.Эту болезнь использует всё правительство в своих корыстных целях.

Гость||

А верю Путину.Он нас спасёт от ковид.Он изобрёл для нас вакцину.Скоро нам её начнут выдавать,правда в кредит,за 12 тысяч с лишним, в деревянных знаках.Слава доброму Путину,Путину,Слава.Даже слеза навернулась.

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Имя: Гость
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