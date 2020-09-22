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Общество

Объяснено, зачем ребенку требовалась справка после отсутствия в один день

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Во вторник, 22 сентября, в правительстве Пензенской области подтвердили, что справка за однодневный пропуск школ и детских садов больше не требуется.

Образовательные учреждения региона вернулись к старому порядку приема детей. Теперь посетить педиатра придется, если ребенок пропустит более пяти дней.

О том, что региональное управление Роспотребнадзора обнародовало новые требования по допуску детей в детсады и школы после отсутствия, стало известно 21 сентября. Согласно им, если ребенок пропускает по уважительной причине (не из-за заражения COVID-19 или ОРВИ), родители уведомляют об этом образовательное учреждение. Оформлять справку не нужно.

«Детей, посещающих дошкольные учреждения, после перенесенного заболевания, а также отсутствия более пяти дней (за исключением выходных и праздничных дней) принимают только при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными», - пояснили в управлении.

Что касается школ, количество пропуска учебных дней по уважительной причине устанавливает внутренний распорядок образовательного учреждения.

Ранее нововведение, когда после отсутствия длительностью в один день ребенок приносил справку от педиатра, привело к очередям в поликлиниках и большой нагрузке на специалистов.

Ссылаясь на материалы РИА Пензенской области, пресс-служба регионального правительства пояснила, что такое требование было продиктовано существенным ростом заболеваемости COVID-19 с 25 августа.

«В данный момент ситуация все еще остается непростой, но она стабилизировалась», - подчеркивается на сайте правительства.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Сначала говорят это необходимо теперь нагрузка увеличилась на врачей и всё справки уже не нужны?? О чудо что болеть перестали или что??

Гость||

Справки нужны всем с утра, что за ночь не сошли с ума... Сумасшедшие они везде, везде аааа

Гость||

Это не сумасшествие, сойти можно только с ума, здесь им не пахло, просто дебилы ,слабоумные дураки , наученные писать

Гость||

Гость писал(a):

Сначала говорят это необходимо теперь нагрузка увеличилась на врачей и всё справки уже не нужны?? О чудо что болеть перестали или что??
У них в Минздраве каша вместо мозгов. За такие действия нужно увольнять и сажать. Полный непрофессионализм и вредительство

Гость||

Гость писал(a):

Сначала говорят это необходимо теперь нагрузка увеличилась на врачей и всё справки уже не нужны?? О чудо что болеть перестали или что??
Вам же русским языком написали, что...

penzainform.ru писал(a):

«В данный момент ситуация все еще остается непростой, но она стабилизировалась», - подчеркивается на сайте правительства.
Вот видите, за один-два дня всё стабилизировалось. И справки стали не нужны даже до 5 дней. Успеете и заболеть и выздороветь за 5 дней без посещения дохтура.

Гость||

Да где ситуация стабилизировалась?! Заболевших всё больше, но это пытаются скрыть. Мазки отказываются делать заболевшим детям(

Имя: Гость
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