Объяснено, зачем ребенку требовалась справка после отсутствия в один день

22.09.2020 | 17:01

Во вторник, 22 сентября, в правительстве Пензенской области подтвердили, что справка за однодневный пропуск школ и детских садов больше не требуется.

Образовательные учреждения региона вернулись к старому порядку приема детей. Теперь посетить педиатра придется, если ребенок пропустит более пяти дней.

О том, что региональное управление Роспотребнадзора обнародовало новые требования по допуску детей в детсады и школы после отсутствия, стало известно 21 сентября. Согласно им, если ребенок пропускает по уважительной причине (не из-за заражения COVID-19 или ОРВИ), родители уведомляют об этом образовательное учреждение. Оформлять справку не нужно.

«Детей, посещающих дошкольные учреждения, после перенесенного заболевания, а также отсутствия более пяти дней (за исключением выходных и праздничных дней) принимают только при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными», - пояснили в управлении.

Что касается школ, количество пропуска учебных дней по уважительной причине устанавливает внутренний распорядок образовательного учреждения.

Ранее нововведение, когда после отсутствия длительностью в один день ребенок приносил справку от педиатра, привело к очередям в поликлиниках и большой нагрузке на специалистов.

Ссылаясь на материалы РИА Пензенской области, пресс-служба регионального правительства пояснила, что такое требование было продиктовано существенным ростом заболеваемости COVID-19 с 25 августа.

«В данный момент ситуация все еще остается непростой, но она стабилизировалась», - подчеркивается на сайте правительства.