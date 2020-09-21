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Общество

Житель Нижнего Ломова кинул в знакомую телефоном и попал под суд

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Нижнеломовский районный суд рассмотрел административное дело о побоях, возбужденное в отношении жителя райцентра.

20 июня около 21:00 он в своем доме поругался со знакомой и кинул в нее мобильным телефоном, который угодил в правую бровь женщины.

Она испытала физическую боль и обратилась в суд с требованием наказать обидчика. Однако в процессе разбирательства стороны примирились, и женщина попросила не применять к мужчине строгих санкций.

Сам он в содеянном раскаялся.

В итоге несдержанного горожанина оштрафовали на 5 000 рублей, сообщили в пресс-службе суда.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Натянула?

Гость||

Кинул в знакомую, а попал... Быдломнформ форевер

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Житель Нижнего Ломова кинул в знакомую телефоном и попал
Снайпер

Имя: Гость
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