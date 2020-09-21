Житель Нижнего Ломова кинул в знакомую телефоном и попал под суд

21.09.2020 | 13:32

Нижнеломовский районный суд рассмотрел административное дело о побоях, возбужденное в отношении жителя райцентра.

20 июня около 21:00 он в своем доме поругался со знакомой и кинул в нее мобильным телефоном, который угодил в правую бровь женщины.

Она испытала физическую боль и обратилась в суд с требованием наказать обидчика. Однако в процессе разбирательства стороны примирились, и женщина попросила не применять к мужчине строгих санкций.

Сам он в содеянном раскаялся.

В итоге несдержанного горожанина оштрафовали на 5 000 рублей, сообщили в пресс-службе суда.