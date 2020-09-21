В Спутнике прошел турнир по плаванию на кубок Татьяны Асташкиной

21.09.2020 | 16:58

В Городе Спутнике развиваются многие виды спорта, один из них плавание. В микрорайоне работает физкультурно-оздоровительный комплекс «Дельфин», а в нем - школа олимпийского резерва по плаванию.

Бассейн позволяет проводить в Спутнике соревнования международного уровня, а собственная школа воспитывает новых чемпионов.

В выходные в «Дельфине» состоялся турнир по плаванию на кубок Татьяны Асташкиной, первого мастера спорта СССР международного класса родом из Пензенской области.

В турнире приняли участие юные пловцы 2009 и 2010 года рождения из четырех спортивных школ региона. Всего 240 человек.

«Это будущее пензенского плавания, так как именно этим ребятам в следующем году представлять область на всероссийских соревнованиях», - рассказал вице-президент Федерации плавания Пензенской области Виктор Тюканкин.

Спорт в Городе Спутнике продолжает развиваться и получает поддержку. Поэтому микрорайон отлично подойдет любителям здорового образа жизни.