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Общество

В Спутнике прошел турнир по плаванию на кубок Татьяны Асташкиной

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В Городе Спутнике развиваются многие виды спорта, один из них плавание. В микрорайоне работает физкультурно-оздоровительный комплекс «Дельфин», а в нем - школа олимпийского резерва по плаванию.

Бассейн позволяет проводить в Спутнике соревнования международного уровня, а собственная школа воспитывает новых чемпионов.

В выходные в «Дельфине» состоялся турнир по плаванию на кубок Татьяны Асташкиной, первого мастера спорта СССР международного класса родом из Пензенской области.

В турнире приняли участие юные пловцы 2009 и 2010 года рождения из четырех спортивных школ региона. Всего 240 человек.

«Это будущее пензенского плавания, так как именно этим ребятам в следующем году представлять область на всероссийских соревнованиях», - рассказал вице-президент Федерации плавания Пензенской области Виктор Тюканкин.

Спорт в Городе Спутнике продолжает развиваться и получает поддержку. Поэтому микрорайон отлично подойдет любителям здорового образа жизни.

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