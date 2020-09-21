В Пензенской области за сутки коронавирус выявили у 26 детей

21.09.2020 | 13:05

В понедельник, 21 сентября, оперативный штаб Пензенской области сообщил подробности о 92 новых зараженных коронавирусом жителях региона.

Как оказалось, 26 из них - дети в возрасте 8 месяцев, 2 (двое), 3 (четверо), 5, 6, 7, 8 (четверо), 9, 11 (четверо), 12, 13 (трое), 15, 16, 17 лет. Общее количество заболевших несовершеннолетних теперь равняется 564.

39 новых пациентов - жители Заречного, 13 - Пензы, 11 - Пензенского района, по 5 - Городищенского и Белинского, 4 - Каменского, по 3 - Неверкинского района и Кузнецка, по 2 - Сердобского и Мокшанского районов, по 1 - Бессоновского, Никольского, Сосновоборского, Лунинского и Тамалинского.

«Находятся под наблюдением 4 609 человек, снято с наблюдения - 30 821», - уточнили в оперштабе.

За все время пандемии коронавирусом заразились 10 061 житель области, 8 524 выздоровели, 122 ушли из жизни.