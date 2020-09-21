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Общество

В Пензенской области за сутки коронавирус выявили у 26 детей

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В понедельник, 21 сентября, оперативный штаб Пензенской области сообщил подробности о 92 новых зараженных коронавирусом жителях региона.

Как оказалось, 26 из них - дети в возрасте 8 месяцев, 2 (двое), 3 (четверо), 5, 6, 7, 8 (четверо), 9, 11 (четверо), 12, 13 (трое), 15, 16, 17 лет. Общее количество заболевших несовершеннолетних теперь равняется 564.

39 новых пациентов - жители Заречного, 13 - Пензы, 11 - Пензенского района, по 5 - Городищенского и Белинского, 4 - Каменского, по 3 - Неверкинского района и Кузнецка, по 2 - Сердобского и Мокшанского районов, по 1 - Бессоновского, Никольского, Сосновоборского, Лунинского и Тамалинского.

«Находятся под наблюдением 4 609 человек, снято с наблюдения - 30 821», - уточнили в оперштабе.

За все время пандемии коронавирусом заразились 10 061 житель области, 8 524 выздоровели, 122 ушли из жизни.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

26 детей, охренеть!!!

Гость||

На удаленку, школота, на удаленку...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

39 новых пациентов - жители Заречного
А конкурс сварщиков еще не проводили?

Гость||

Гость писал(a):

26 детей, охренеть!!!
что удивительного?

Гость||

и где и как они его подхватили?

Гость||

А что не указывают в Пензе в каких районах больше и меньше?

Гость||

Гость писал(a):

и где и как они его подхватили?
В Пензенской области, воздушно капельным путем.

Гость||

Гость писал(a):

26 детей, охренеть!!!
Дети от вируса не умирают, а иммунитет будет теперь, можно за них не бояться.

Гость||

Интересно, почему когда смотришь статистику на майле, в Пензенской области пишут скончались 236, а у нас 122...где правда

Гость||

Гость|21.09.2020 13:54|

Интересно, почему когда смотришь статистику на майле, в Пензенской области пишут скончались 236, а у нас 122...где правда

Там и +186 написано. Может вот она правда

Гость||

Гость писал(a):

Дети от вируса не умирают, а иммунитет будет теперь, можно за них не бояться.
Только лечите вовремя

Гость||

Дети тоже умирают к сожалению! Только про это молчат.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В понедельник, 21 сентября, оперативный штаб Пензенской области сообщил подробности о 92 новых зараженных коронавирусом жителях региона.

Как оказалось, 26 из них - дети в возрасте 8 месяцев, 2 (двое), 3 (четверо), 5, 6, 7, 8 (четверо), 9, 11 (четверо), 12, 13 (трое), 15, 16, 17 лет.Кто понял этот ребус?

Гость||

Гость писал(a):

Дети от вируса не умирают, а иммунитет будет теперь, можно за них не бояться.
Знаю троих детей, которые перенесли ковид. У двоих была двусторонняя пневмония. Ещё один после выздоровления из других болезней не вылезает - иммунитет убит и неизвестно, когда окрепнет. Врачи из США сообщают о развитии у детей, перенесших ковид, смертельно опасного синдрома, схожего с синдромом Кавасаки — множественные воспаления внутренних органов из-за ослабленного иммунитета. Так чем обусловлен ваш оптимизм?

Гость||

Гость писал(a):

Дети от вируса не умирают, а иммунитет будет теперь, можно за них не бояться.
Не сцы! Лекарство есть аптеке от короны...

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Имя: Гость
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