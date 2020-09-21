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Общество

В области продолжают фиксировать более 90 случаев коронавируса в сутки

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В понедельник, 21 сентября, в области выявили еще 92 заразившихся коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в московском оперативном штабе.

Число инфицированных в регионе достигло 10 061.

20 сентября стало известно о 94 новых случаях COVID-19, 19-го - о 97, 18-го - о 99. Согласно статистике по коронавирусу «Яндекса», коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 1,04, что говорит об ухудшении эпидемической ситуации.

В Пензенской области выздоровели и были выписаны из больниц 8 524 человека. 122 пациента стали жертвами опасного вируса.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Снижение, снижение!!! Ура!!!

Гость||

Вот выбрали правильного человека сразу на снижение пошло.

Гость||

Фэйк очередной

Политекантроп (гость)||

В день инаугурации могли бы и поменьше нарисовать

Не бережет Дина своего шефа

Гость||

Да разрешите им уже больше ста рисовать. Стыдоба же ...

Гость||

Так и не доходит до ста, ну просто чудо какое-то.

Гость||

А в Ульяновской области тем временем 124. Вот где по-видимому относительно правдивая статистика.

Гость||

А в Саратове из 108 выявленных у 82 пневмония, у 13 симптомы ОРВИ и 13 бессимптомная форма.Ну и где тут заболевание протекает в лёгкой форме у большинства ?

Гость||

После инаугурации предлагаю новоиспесенному Губернатору отправиться в поликлинику, а завтра с утра в пару школ для изучения обстановки. И каждое утро начинать такими походами, а не чайку попить в кафе. Ближе к народу! И подчинённых все гонять по объектам.это вам не грамоты раздавать и ленточки перерезать.

Гость||

А как они выявляют,если мазки перестали брать???Сдают теперь у кого деньги есть-платно,и те кто в больницы поступают(тяжелые теперь)!!!

Гость||

Губернатор Мурманска грозится вернуть ограничения.А в Пензе -и тишина, и мёртвые с косами стоят! Информация должна быть доступной и правдивой, тогда люди и оденут маски !А пока мы на плато- через 14 дней снижение будет,лекарство в аптеке купим, говорят всё лечится если вовремя и т.д

Гость||

на фотке касманафт?

Гость||

Господа! Вам не надоело ещё? Ну бункер себе постройте, еду через курьера до порога. Устали уже все. Правды мы всё равно не узнаем. ВОЗ уже признаёт правильным шведский вариант. Шведский министр сказал сразу, что если сильно кошмарить людей, то ,если не приведи Господь, будет вторая волна кошмар будет для правительства. И еще. В красном и белом цена маски 4 рубля, а если взять пачку 50 штук, то 2,50. Собянин продавал в метро по 30 рублей, говорил себестоимость 7 рублей. Интересные цифры?

Гость||

Знаток вин!Ну евреи у нас дураки конечно и китайцы тоже.Только когда инфекция разгонится остановить всё одним днём не получится.

Гость||

Нет,на фото Очканавт.

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след. Ctrl →
Имя: Гость
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