В области продолжают фиксировать более 90 случаев коронавируса в сутки

21.09.2020 | 10:33

В понедельник, 21 сентября, в области выявили еще 92 заразившихся коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в московском оперативном штабе.

Число инфицированных в регионе достигло 10 061.

20 сентября стало известно о 94 новых случаях COVID-19, 19-го - о 97, 18-го - о 99. Согласно статистике по коронавирусу «Яндекса», коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 1,04, что говорит об ухудшении эпидемической ситуации.

В Пензенской области выздоровели и были выписаны из больниц 8 524 человека. 122 пациента стали жертвами опасного вируса.