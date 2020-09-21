Только в одной детской поликлинике за день выдали 600 справок

21.09.2020 | 17:29

В понедельник, 21 сентября, региональный минздрав прокомментировал ажиотажную ситуацию с выдачей справок школьникам и детсадовцам в Пензе.

Требование предъявить справку при однодневном пропуске занятий озвучила 16 сентября заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Малова.

Решение вызвало возмущение у родителей. Многие назвали его действием для галочки, так как логично предположить, что ребенок может заболеть и после двух выходных дней.

19-го числа пензенец выложил в Сеть видео с очередью в детской поликлинике, на нем несколько десятков человек, ждущих шанса попасть в кабинет к специалисту. Кадры были сделаны в медучреждении в 1-м проезде Рахманинова, но пользователи отметили, что такую картину можно наблюдать везде.

«Для допуска ребенка в образовательную организацию из детской поликлиники по месту прикрепления ребенка потребуется справка о состоянии здоровья от врача-педиатра, а также справка установленного образца о санитарно-эпидемиологическом благополучии.

В детской поликлинике № 6 (1-й проезд Рахманинова, 12) такую справку можно получить в кабинете выдачи справок и направлений (каб. № 127). Режим работы кабинета: ежедневно пн-пт с 08:00 до 15:00, суббота с 08:00 до 14:00. Справка выдается законному представителю ребенка. Присутствие ребенка при этом не требуется. В качестве примера в субботу, 19 сентября, в детской поликлинике № 6 выдано 600 справок о санитарно-эпидемиологическом благополучии», - сообщили в минздраве.

Уточняется, что администрация «Городской детской поликлиники» предпринимает все усилия, чтобы урегулировать сложности, связанные с массовыми запросами родителей на данный вид справки. В частности, в шестой поликлинике количество сотрудников, задействованных в выдаче справок, увеличили до четырех человек.

«Обращаем внимание родителей, что скученность посетителей перед кабинетом наблюдается именно в утренние часы (с 08:00 до 09:00). Между тем справки выдаются в течение всего рабочего дня кабинета. Просим родителей с пониманием отнестись к данным временным мерам, принятым в связи с обеспечением безопасных условий деятельности образовательных организаций в условиях сохраняющихся рисков распространения COVID-19 на территории Пензенской области», - обратился к пензенцам минздрав.