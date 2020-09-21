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Общество

Только в одной детской поликлинике за день выдали 600 справок

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В понедельник, 21 сентября, региональный минздрав прокомментировал ажиотажную ситуацию с выдачей справок школьникам и детсадовцам в Пензе.

Требование предъявить справку при однодневном пропуске занятий озвучила 16 сентября заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Малова.

Решение вызвало возмущение у родителей. Многие назвали его действием для галочки, так как логично предположить, что ребенок может заболеть и после двух выходных дней.

19-го числа пензенец выложил в Сеть видео с очередью в детской поликлинике, на нем несколько десятков человек, ждущих шанса попасть в кабинет к специалисту. Кадры были сделаны в медучреждении в 1-м проезде Рахманинова, но пользователи отметили, что такую картину можно наблюдать везде.

«Для допуска ребенка в образовательную организацию из детской поликлиники по месту прикрепления ребенка потребуется справка о состоянии здоровья от врача-педиатра, а также справка установленного образца о санитарно-эпидемиологическом благополучии.

В детской поликлинике № 6 (1-й проезд Рахманинова, 12) такую справку можно получить в кабинете выдачи справок и направлений (каб. № 127). Режим работы кабинета: ежедневно пн-пт с 08:00 до 15:00, суббота с 08:00 до 14:00. Справка выдается законному представителю ребенка. Присутствие ребенка при этом не требуется. В качестве примера в субботу, 19 сентября, в детской поликлинике № 6 выдано 600 справок о санитарно-эпидемиологическом благополучии», - сообщили в минздраве.

Уточняется, что администрация «Городской детской поликлиники» предпринимает все усилия, чтобы урегулировать сложности, связанные с массовыми запросами родителей на данный вид справки. В частности, в шестой поликлинике количество сотрудников, задействованных в выдаче справок, увеличили до четырех человек.

«Обращаем внимание родителей, что скученность посетителей перед кабинетом наблюдается именно в утренние часы (с 08:00 до 09:00). Между тем справки выдаются в течение всего рабочего дня кабинета. Просим родителей с пониманием отнестись к данным временным мерам, принятым в связи с обеспечением безопасных условий деятельности образовательных организаций в условиях сохраняющихся рисков распространения COVID-19 на территории Пензенской области», - обратился к пензенцам минздрав.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Обращаем внимание родителей, что скученность посетителей перед кабинетом наблюдается именно в утренние часы (с 08:00 до 09:00). Между тем справки выдаются в течение всего рабочего дня кабинета
Только вот родители тоже на работу спешат и не у всех есть возможность в течение всего дня караулить эту справку!

Гость||

Справка выдается законному представителю ребенка. Присутствие ребенка при этом не требуется.

А зачем нужна фиктивная справка, если врач не осматривает ребёнка??? В чем цель данного мероприятия?

Гость||

Цель мероприятия показать что без бумажки ты букашка. Бюрократический беспредел торжествует.

Гость||

Гость писал(a):

А зачем нужна фиктивная справка, если врач не осматривает ребёнка??? В чем цель данного мероприятия?
Инфекционист выдает справку, что в доме, в котором живет ребенок нет карантина по ковиду и другим массовым заразам. Ребенок там фиксируется лишь, как проживающий. И соответственно смотреть его не нужно. Хотя такие вещи могли бы через свои базы прогнать, минуя руки родителей. К сожалению, видимость работы нужно показать властьимущим от здравоохранения. А то, что в очереди родителям заразу быстрее поймать, на это всем пофиг. Для галочки они уже в Москву отчитаются.

Гость||

в Израиле всех посадили на 3 недели на карантин, но увы народ сидеть не хочет, вышли бастовать. Тоже самое в Германии. Не верит народ уже этой сказке. Глаза открыли наконец то.

Правильно ковид у них один ковид, потому, что за него деньги врачам платят, а другие болезни уже не заразные, статистику не дают

В пензе за 7 месяцев умерло всего 12500 человек из них от ковида 176. Где логика. Достали нам мозги за.. Ть.

Гость||

Молодцы какие наши врачи, работают не покладая рук, надо им зарплату срочно ещё поднимать. Спасибо вам господа врачи что вы нас всех так хорошо лечите.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Присутствие ребенка при этом не требуется
Это могли придумать только наши чиновники! Справка, что ребенок здоров без осмотра.

Гость||

Инфекционист выдает справку, что в доме, в котором живет ребенок нет карантина по ковиду и другим массовым заразам.

Если дом, в котором проживают дети, находится на карантине, то медучреждение в первую очередь должно уведомить об этом общеобразовательные учреждения.

Гость||

Как и все у них, не у нас, а у них, в эрэфии, для галочки. Это же иха эрэфия. Стыды перед всеми цивилизованными странами.

Гость||

Получается, что нужно 2 справки? Первая справка об эпидокружении берется без ребёнка в специальном кабинете, а вторая — у педиатра уже с ребёнком?

Гость||

У нас, ребенок заболел, ни кровь, ни мочу не стали брать, только мазок на барановирус.Это нормально? Клятва Гиппократа и все такое

Гость||

Все просрали

Гость||

Чушь все пишут, у нас лучшая при чем бесплатная медицина. Врачи лучшие специалисты во всем мире: чуткие, отзывчивые, прям радеют и переживают за своих клиентов. А вы их хаете.

Гость||

Гость писал(a):

У нас, ребенок заболел, ни кровь, ни мочу не стали брать, только мазок на барановирус.Это нормально? Клятва Гиппократа и все такое
Нормально. Лечение дали вам, вот и лечитесь. И что вам даст эта клятва? Хоть кто-нибудь читал что в ней написано?

Гость||

Все наши большие чиновники от власти ездят на лечение к примеру в Германию, Израиль. Как думаете, там тоже так же родителей гоняют за бумажными справками?

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Имя: Гость
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